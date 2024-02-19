В Беларуси ввели изменения в правила выдачи кредитов и обслуживания банковских счетов. Что известно?

Опубликовано: 19.02.2024 14:12 , Обновлено: 19.02.2024

Александр Лукашенко подписал 19 февраля указ №64, в котором внесены изменения в указ от 18 апреля 2019 года №148 "О цифровых банковских технологиях".

Речь идёт об изменениях для развития дистанционного обслуживания белорусов в банках и кредитных организациях. Для этого будет использоваться уже существующая Межбанковская система идентификации (МСИ) под управлением “Небанковской кредитно-финансовой организации “Единое расчетное и информационное пространство” (НКФО ЕРИП). И в этой системе банки и определенные организации смогут получать более широкий доступ к личным данным клиентов. Но по согласию самих белорусов.

[inf]Межбанковская система идентификации (МСИ) – это система, используемая для удаленной идентификации клиентов без их личного присутствия и предоставления им услуг с помощью цифровых каналов обслуживания (через Интернет).[/inf]

“Предоставление данных о клиентах, в том числе персональных данных, из МСИ и иное использование этих данных, кроме случаев, установленных законодательными актами в отношении предоставления таких данных государственным органам, нотариусам, осуществляются на основании согласия клиентов”, - говорится в документе с оговоркой, что клиенты вправе отозвать свое согласие на предоставление данных о них из МСИ.

В указе разрешили, в том числе, с помощью авторизации через МСИ создавать мобильные приложения, которые смогут получать доступ к счетам белорусов в разных банках, “не проходя процедуру аутентификации для каждого из них”. Таким образом, пользователи смогут объединить все свои счета в одном приложении в упрощённом порядке - пройдя лишь аутентификацию в МСИ.

Также в пресс-службе утверждают, что указ позволяет более быстро выдавать банковские кредиты на покупку товаров в магазинах, все также благодаря МСИ.

Согласно заявлению чиновников, теперь владельцам ID-карт в Беларуси разрешат получать финансовые услуги у любой финансовой организации без посещения банка или поставщика платежных услуг. А также оплачивать любые административные процедуры и осуществлять иные платежи, требующие проверки данных.

[inf]Подробнее с текстом указа №64 можно ознакомиться [link href=“https://president.gov.by/bucket/assets/uploads/documents/2024/64uk.pdf” rel=“noopener” target=“_blank”] тут [/link]. [/inf]

Ранее Телеграф писал, что представители белорусских банков совместно с законодателями в настоящее время обсуждают проект закона о потребительских кредитах и микрозаймах.

В числе предложенных новаций — введение новых условий для предоставления отсрочки платежей по кредиту для физических лиц. В каких случаях банкам предложили предоставлять отсрочку клиентам, рассказал начальник главного управления регулирования банковских операций Нацбанка Александр Шевко.

Нацбанк предложил ввести для белорусов дополнительные отсрочки по кредитам