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Уже 61 000 белорусов решили откладывать на дополнительную пенсию. Посмотрели, на что они могут рассчитывать

Уже 61 000 белорусов решили откладывать на дополнительную пенсию. Посмотрели, на что они могут рассчитывать
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📊 Анализ

В Минфине Беларуси сообщили, что количество белорусов, которые решили копить на дополнительную пенсию с помощью госпрограммы, значительно увеличилось. Впрочем, относительно всех работников страны - цифра все ещё не впечатляет.

Так, по данным РУСП «Стравита» за период с 01.10.2022 по 30.09.2025, количество заключённых договоров на накопительные пенсии составило более 61 тыс. А сумма взносов за эти годы достигла 123,5 млн рублей.

[inf] Справочно : в Беларуси, по данным на июнь 2025 года, было занято 4,1497 млн человек. Таким образом, откладывать на накопительную пенсию решили порядка ~1,5% работающих граждан Беларуси. В 2024 году цифры были намного меньше. По данным “Стравиты”, тогда решились копить 37 тыс. человек (0,9% от всех работающих белорусов).[/inf]

При этом чаще всего те, кто решил накопить на старость с помощью госпрограммы, выбирали тариф «3% + 3%» (64% от всех заключённых договоров). Впрочем, большинство не рассчитывают получать накопленную пенсию более 5 лет (95% от всех заключённых договоров).

А наиболее популярный срок страхования — 11 лет и более (56% от всех заключённых договоров).

Напомним, что новая пенсионная система — накопительная (или, как её ещё называют, программа «3+3») — начала работать в Беларуси с 1 октября 2022 года.

Согласно ней, любой работник, которому до пенсии остаётся не менее трёх лет, может по желанию откладывать от 1 до 10% своей заработной платы. Кроме того, столько же (но не более 3%) откладывает и работодатель.

Эти деньги будут храниться на счёте государственной страховой компании «Стравита». Таким образом, при достижении пенсионного возраста к положенной пенсии в течение 5 или 10 лет будет добавляться накопленная часть.

Ранее, в 2022 году, министр труда Костевич рассказывала, что если человек выбрал схему «3+3» и решил получать дополнительную пенсию на протяжении 5 лет после выхода на пенсию, то её размер составил бы 660 рублей. А если он выбрал период в 10 лет, то прибавка составила бы 330 руб.

Мы же ранее писали о том, что нужно для пенсии в 7000 рублей. В “Стравите” сделали расчёты и предложили решение. На сайте страховой появился калькулятор, с помощью которого можно рассчитать примерную прибавку к пенсии при заключении договора добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии. С его помощью показали, как белорусы могут получать 7410 BYN в месяц.

Белорусам показали, как получать 7000 рублей пенсии в месяц

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