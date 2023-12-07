В Беларуси вдруг выросла новая сеть из 29 дискаунтеров. Что и где продают?

Опубликовано: 07.12.2023 16:55 , Обновлено: 07.12.2023

В Беларуси оказывается уже открылись 29 магазинов сети низких цен под названием "Умный выбор". Пока торговые точки открылись в Минске, Барановичах, Орше, Гомеле, Витебске, Гомеле, Жлобине м Бобруйске.

Также магазины “Умный выбор” можно заметить в Слуцке, Червене, Лиде, Ляховичах, Ельске и Барани.

“Сеть магазинов низких цен “Умный Выбор” – это новый формат повседневных покупок. Здесь вы найдете все самые необходимые товары и только по выгодным ценам. Требовательных покупателей порадует широкий выбор, всегда низкая цена и отличное качество, а также удобное местоположение”, - расхваливают себя на официальном сайте торговой сети.

Впрочем, цены в магазинах накануне Нового года и на самом деле привлекательные. Груши от 4,99 рубля, а горбуша по 7,49 рубля.

Владельцем сети является компания “Либретик”, которая также управляет сетью магазинов “Соседи”.

Ранее Телеграф писал, что в Минске 6 октября открылся первый магазин торговой сети “Вожык”. Пока в ее составе немного торговых точек. Первая же появилась летом в Гродно.

В Минск пришла новая торговая сеть продуктов. Где открылся первый магазин и что там продают?