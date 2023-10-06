В Минск пришла новая торговая сеть продуктов. Где открылся первый магазин и что там продают?

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Опубликовано: 06.10.2023 19:07 , Обновлено: 25.04.2025

В Минске 6 октября открылся первый магазин торговой сети "Вожык". Пока в ее составе немного торговых точек. Первая же почиталась летом в Гродно.

“Друзья, мы рады уведомить вас о том, что наш новый магазин открывается 6 октября в 12: 00 в Минске на Одоевского, 115а!”, - сообщили в пресс-службе сети.

Торговая сеть пообещала качественные продукты по “неколючим ценам”.

“У нас вы найдете мясные изделия, молочку, фрукты, овощи, хлеб, сладости и бакалейные товары. А также напитки из разных стран, корм для животных, бытовую химию и товары для дома”, - перечислили в пресс-службе в общем-то стандартный набор для любого гастронома.

Магазин открылся небольшой. По ценам пока ещё неясно, насколько они “неколючие”. Однако планы у торговой сети серьезные. Ранее там пообещали, что вскоре магазины “Вожык” появятся в Витебске и Минске. Предполагается их открытие и в остальных областных и многих райцентрах.