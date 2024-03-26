"Белпочта" изменила тарифы на некоторые услуги. За что будем платить больше?
РУП "Белпочта" объявила о том, что с 1 апреля 2024 года должны измениться тарифы на некоторые услуги. Информация об этом появилась на официальном сайте.
В частности, с 1 апреля будут действовать новые цены на следующие услуги по Беларуси:
- отправка заказной письменной корреспонденции;
- отправления «1 класс»;
- отправления с объявленной ценностью;
- обычные посылки;
- отправления ЕМS,
- услуга «Почтовый курьер».
Прежней должна остаться стоимость “универсальных услуг связи”, рассказали в Белпочте. К ним относятся:
- отправка простого письма, почтовой карточки и бандероли;
- пересылка международных отправлений;
- отправка внутренних посылок с оформлением online;
- отправления «E-commerce».
Судя по представленным тарифам на сайте организации, в среднем услуги “Белпочты” станут выше на 50 копеек. Подробнее с изменениями можно ознакомиться здесь.
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