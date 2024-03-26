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"Белпочта" изменила тарифы на некоторые услуги. За что будем платить больше?

"Белпочта" изменила тарифы на некоторые услуги. За что будем платить больше?
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РУП "Белпочта" объявила о том, что с 1 апреля 2024 года должны измениться тарифы на некоторые услуги. Информация об этом появилась на официальном сайте.

В частности, с 1 апреля будут действовать новые цены на следующие услуги по Беларуси:

  • отправка заказной письменной корреспонденции;
  • отправления «1 класс»;
  • отправления с объявленной ценностью;
  • обычные посылки;
  • отправления ЕМS,
  • услуга «Почтовый курьер».

Прежней должна остаться стоимость “универсальных услуг связи”, рассказали в Белпочте. К ним относятся:

  • отправка простого письма, почтовой карточки и бандероли;
  • пересылка международных отправлений;
  • отправка внутренних посылок с оформлением online;
  • отправления «E-commerce».

Судя по представленным тарифам на сайте организации, в среднем услуги “Белпочты” станут выше на 50 копеек. Подробнее с изменениями можно ознакомиться здесь.

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