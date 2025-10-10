В Беларуси ускорилась инфляция. Как за месяц изменились цены на «борщевой набор»?

📊 Анализ

Опубликовано: 10.10.2025 14:46 , Обновлено: 15.10.2025

Национальный статистический комитет (Белстат) 10 октября обнародовал свежие данные об изменении потребительских цен в Беларуси. Согласно официальной статистике, в сентябре, по сравнению с августом, инфляция в целом ускорилась. Однако, поскольку цены на разные категории товаров растут неравномерно, мы решили сравнить, как изменилась стоимость продуктов из так называемого "борщевого набора" за прошлый месяц.

Что касается общего индекса потребительских цен, то после небольшой месячной дефляции в августе цены вновь вернулись к росту. За месяц цены подросли в среднем на 0,5%, свидетельствуют данные Белстата.

Инфляция с начала года при этом также ускорилась: если в августе было плюс 6,5%, то в сентябре рост цен составил уже 6,6% (относительно аналогичного периода прошлого года):

продовольственные товары за год подросли на 8,8% (в августе инфляция составляла 8,7%),

непродовольственные товары- на 3,3% (в августе показатель был таким же),

услуги - на 7% (в августе 6,9%).

Инфографика Белстата

Как за месяц изменился индекс цен на «борщевой набор»?

Судя по свежим данным Белстата, индекс “борщевого набора”, в который входят самые ходовые овощи, в сентябре продолжил стремительно снижаться, что наверняка связано с сезонным фактором: осенью, в период сбора урожая, цены на эти овощи традиционно падают. Вот как они изменились за месяц:

картофель стал дешевле на 19,18% - в августе в среднем по стране он стоил 1,46 рубля за кило, а в сентябре уже 1,18 рубля,

морковь подешевела на 22,6% - с 1,46 до 1,13 рубля за кило,

свежая капуста подешевела на 1,05% - с 0,95 до 0,94 рубля за кило,

лук репчатый подешевел на 21,89% - с 2,01 до 1,57 рубля за кило,

свекла подешевела на 30,25% - с 1,62 до 1,13 рубля за кило.

В среднем стоимость такого борщевого набора (то есть корзины из килограмма каждого овоща) за месяц подешевела примерно на 20,67% . Если же сравнить цены на такой борщевой набор в сентябре 2025 года с прошлогодними ценами, то окажется, что такая продуктовая корзина также подешевела - цены в сентябре 2024 года на эти виды овощей оказались выше. Общее удешевление борщевого набора по сравнению с прошлым годом составило около 15,4% .

Впрочем, цены на некоторые продукты в сентябре продемонстрировали заметный рост:

кофе натуральный молотый - на 2,98% - с 70 до 72,98 рублей,

- с 70 до 72,98 рублей, чай черный байховый - на 0,64% - с 61,29 до 61,93 рубля,

чай зеленый на 1,42% - с 63,39 до 64,81 рубля.

Ранее Telegraf.news рассказал, что западные эксперты заявили, что нынешний рост цен на кофе стал “прямым отражением драматической ситуации на мировых рынках”, а также предсказали её ухудшение. Причиной обострения ситуации эксперты назвали скалывающиеся климатические условия.

Эксперты предупредили об ухудшении «драматической ситуации» с кофе. Что с ценами в Беларуси?