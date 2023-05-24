В Беларуси тайно делают печенье под российскими брендами. Зачем?

Опубликовано: 24.05.2023 13:42 , Обновлено: 24.05.2023

В нашей стране стали выпускать печенье под российскими брендами. Для чего создано партнерство российских брендов с белорусскими, рассказал журналистам Олег Жидков, руководитель Белгоспищепрома.

Говоря о белорусско-российском сотрудничестве в кондитерской сфере, глава ведомства пояснил, что это позволяет компаниям из России расширить свой ассортимент, передает Sputnik.

Он рассказал, что размещаются заказы под своими торговыми марками для того, чтобы дальше уже продавать их в РФ.

Председатель концерна не раскрыл подробностей, какие именно российские бренды выпускаются в нашей стране, лишь отметил, что продукт изготавливают в Минске на фабрике печенья. Это те изделия, которые ранее российские компании не производили. Так белорусский производитель снимает проблему продвижения товара на рынке РФ, утверждает глава Белгоспищепрома.

Жидков добавил, что ежегодно в нашей стране появляются 50−60 новых видов кондитерских изделий. Ранее аналогичные продукты завозили, например, из стран ЕС.

Директор концерна рассказал, что в Гомеле для импортозамещения запущена новая линия плиточного шоколада, мощность которой 5,500 тонн в год. Это тонкий шоколад, который прежде завозился из-за рубежа.

В 2023 году в модернизацию производства планируется инвестировать 60 млн рублей. Среди проектов: создание новых мощностей по переработке какао-бобов на фабрике «Коммунарка», что позволит вынести некоторые мощности предприятия из района, прилегающего к центру города.

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