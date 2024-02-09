В Беларуси стали продавать Bitcoin за 21,99 рубля. Но есть нюанс

🎥 Видео

Опубликовано: 09.02.2024 14:46 , Обновлено: 09.02.2024

Bitcoin по 21,99 рубля? Нет, это не шутка. У белорусов действительно есть возможность купить Bitcoin почти в семь тысяч раз дешевле рыночной цены (сегодня цена биткоина практически достигает 153 тыс. рублей). Безусловно, речь не о популярной цифровой криптовалюте, а о сыре Рогачевского молочноконсервного комбината.

Видео с необычным продуктом на прилавке одного из белорусских магазинов на днях поделился в TikTok пользователь под ником Leonardo_ne_Dovinchenyi. Там его продавали за 26,8 рубля за кило, однако оказалось, что можно найти белорусский Bitcoin ещё дешевле - в торговой сети Green его сейчас продают по цене 21,99 рубля за килограмм.

На предприятии, которое выпускает твёрдый сыр под столь оригинальным названием, порталу Onliner.by пояснили, что Bitcoin - вовсе не новинка. Производить его стали еще в начале 2023 года. Впрочем, вкус у него всё же отличается от других подобных - благодаря специфическому набору заквасочных культур, которые используют при его производстве.

Скриншот интернет-магазина Green

В комментариях под видео пользователи отметили, что такой “биткоин” - это “очень хорошая инвестиция”.

“Биткоин который я могу себе позволить. Может и он через 10 лет вырастит в цене в 30000 раз?”, - поделился мечтами один из зрителей.

Ранее Телеграф рассказал, безопасно ли для здоровья есть сыр, который начал покрываться белой плесенью. Оказывается, некоторые сорта сыра можно “спасти”. Вот что говорят медики.

Можно ли есть сыр, который немного заплесневел? Узнали, насколько это безопасно