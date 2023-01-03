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В Беларуси с 1 января выросли на 15,6% штрафы и плата за арендное жилье

В Беларуси с 1 января выросли на 15,6% штрафы и плата за арендное жилье
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В связи с повышением базовой величины с 1 января с 32 до 37 рублей в Беларуси выросли и все штрафы, которые высчитываются от нее. Рост базовой величины составил 15,63%, а значит и взыскания будут выше на столько же.

От базовой величины также зависят:

  • Пособие по безработице,
  • Пособие по уходу за ребенком
  • Пошлины госорганизациям, например в суд, БТИ, ЗАГС и т.п.,
  • Ремесленный сбор, налог на собак,
  • А также плата за государственное арендное жилье или за общежития.

Ранее Телеграф сообщил, что премьер министр Роман Головченко в эфире гостелеканала «Беларусь 1» заявил, что в 2023 году цены в Беларуси продолжат расти.

Головченко пообещал рост цен в 2023 году

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