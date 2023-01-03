В Беларуси с 1 января выросли на 15,6% штрафы и плата за арендное жилье
В связи с повышением базовой величины с 1 января с 32 до 37 рублей в Беларуси выросли и все штрафы, которые высчитываются от нее. Рост базовой величины составил 15,63%, а значит и взыскания будут выше на столько же.
От базовой величины также зависят:
- Пособие по безработице,
- Пособие по уходу за ребенком
- Пошлины госорганизациям, например в суд, БТИ, ЗАГС и т.п.,
- Ремесленный сбор, налог на собак,
- А также плата за государственное арендное жилье или за общежития.
Ранее Телеграф сообщил, что премьер министр Роман Головченко в эфире гостелеканала «Беларусь 1» заявил, что в 2023 году цены в Беларуси продолжат расти.