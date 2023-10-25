В Беларуси разрешили расплачиваться с предпринимателями электронными деньгами

Опубликовано: 25.10.2023 12:12 , Обновлено: 25.10.2023

В Беларуси разрешили расплачиваться с юрлицами и индивидуальными предпринимателями электронными деньгами. Новые условия использования кассового и иного оборудования при приеме платежей в стране начнут действовать с 1 июля 2025 года.

Нововведение прописано в совместном постановлении Совета министров и Национального банка Беларуси, которое было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале в среду, 25 октября.

Согласно тексту документа, с 1 июля 2025 года юрлица и ИП за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги смогут принимать платежи в свой адрес одним из следующих способов:

наличными деньгами с использованием автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов с установленным средством контроля налоговых органов, со встроенным кассовым суммирующим аппаратом с установленным средством контроля налоговых органов, с установленной программной кассой либо размещенной в центре обработки данных оператора программной кассовой системы;

наличными денежными средствами и в безналичной форме, в том числе с помощью иных платежных инструментов или электронных денег с использованием автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов со встроенным кассовым суммирующим аппаратом с установленным средством контроля налоговых органов или с установленной программной кассой либо взаимодействующих с программной кассой, размещенной в центре обработки данных оператора программной кассовой системы.

Новые условия приема платежей затронут и новые сферы, которые не были прописаны в предыдущей редакции постановления Совмина и Нацбанка «Об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа». В частности, их также распространят на:

разносную торговлю,

услуги и продажу в поездах,

торговлю с доставкой товаров на дом,

работы и услуги вне постоянного места осуществления деятельности,

автомобильные пассажирские перевозки в нерегулярном сообщении (за исключением такси),

некоторые объекты бытового обслуживания населения,

услуги по приему заявлений о выдаче виз от имени дипломатических представительств и консульских учреждений.

Ранее Телеграф писал, что министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов рассказал, кому из белорусских предпринимателей планируют увеличить подоходный налог — с нынешних 20% до 30%. Новые ставки предусмотрены в поправках Налоговому кодексу Республики Беларусь, которые в настоящее время находятся на рассмотрении Палаты представителей Национального собрания.

В Минфине рассказали, кому из белорусских ИП решили поднять налоги