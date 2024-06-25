В Беларуси предложили ввести "охлаждающий" период при получении кредитов. Это что такое?

Опубликовано: 25.06.2024 14:04 , Обновлено: 25.06.2024

Заместитель генерального прокурора Алексей Стук рассказал, что в Беларуси планируют ввести практику "охлаждающего" периода при получении того или иного кредита. В ведомстве полагают, что это поможет справиться с мошенничеством в Интернете.

По словам Алексея Стука, в первую очередь это касается онлайн-кредитов, ведь именно их под влиянием мошенников чаще всего берут белорусы. Ожидается, что новая практика будет работать следующим образом. При заключении договора клиент получит деньги не сразу, а только после определённого “охлаждающего” периода, который может продлиться сутки или более.

В прокуратуре считают, что это позволит гражданину “ещё раз обдумать, взвесить все “за” и “против”, а также “посоветоваться с близкими”. Таким образом, за это время голова может “остыть” и человек в итоге передумает брать кредит.

Также заместитель генпрокурора рассказал о криминальной обстановке в нашей стране. По его словам, количество зарегистрированных преступлений в январе-мае 2024 год сократилось на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Однако вместе с этим почти на 80% выросло число других правонарушений.

Речь идёт о вымогательствах и мошенничествах, которые всё чаще стали совершать через Интернет. Так, по сравнению с прошлым годом доля первых выросла на 79,4% (со 160 случаев до 287), а вторых — на 53,9% (с 3578 случаев до 5506).

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