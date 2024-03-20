В Беларуси появились апельсины по 2,99 рубля за килограмм. Где купить?

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Опубликовано: 20.03.2024 17:30 , Обновлено: 20.03.2024

В одном из белорусских магазинов начали продавать апельсины по 2,99 рублей за килограмм. Телеграф прошелся по каталогам известных торговых сетей, чтобы узнать, есть ли фрукты дешевле.

Так, апельсины по 2,99 BYN появились в “Грошыке”.

В свою очередь в сети дискаунтеров “АЛМИ” килограмм средних по размеру апельсинов с учетом акции стоит 3, 49 руб.

В “Копеечке” цена на эти цитрусовые стартует от 3, 79 руб. В “Гиппо” — от 3.90 руб.

Одни из самых дорогих апельсинов продают в “Евроопте” — от 4,89 руб. и в “Green” — от 5.99 руб.

К слову, в своем телеграм-канале “Грошык” поделился и другими выгодными предложениями для белорусов. Так, сейчас можно выгодно купить:

килограмм груш за 3,99 руб.;

сервелат Гродненского мясокомбината “Барбадос новый” за 12,49 руб.;

детские подгузники-трусики производителя Tokisan за 22,99 руб.

и многое другое.

Ранее Телеграф рассказывал о новой лимитированной ореховой пасте, которая появилась в сети магазинов “Евроопт”.

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