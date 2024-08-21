В Беларуси появилась новая сеть алкомаркетов. Чем пообещали удивить?

Опубликовано: 21.08.2024 10:02 , Обновлено: 21.08.2024

Компания «Минск Кристалл Трейд» запустила новую сеть магазинов по продаже алкоголя. На сегодняшний день под брендом «Пять звёзд» работают три точки, однако их количество продолжит расти. По словам владельцев, до конца августа планируется открыть ещё как минимум два алкомаркета в формате "у дома".

В пресс-службе компании рассказали, что «Пять звёзд» – это новый проект оператора национального алкогольного рынка торговой компании «Минск Кристалл Трейд» — поставщика алкогольной продукции холдинга “Минск Кристалл групп” и импортных партнёрских брендов. К слову, у компании уже есть сеть алкомаркетов по всей Беларуси —«Минск кристалл». Под этим брендом работают 122 магазина в 54 городах Республики.

В ассортименте магазинов «Пять звёзд» представлен не только алкоголь холдинга, но и продукция локальных производителей, а также импорт. Например, линейка грузинских вин «Телавского винного погреба» (бренд — Marani). Кроме спиртных напитков, на полках есть и продовольственные товары: молочные изделия, морепродукты, мясо, полуфабрикаты и сладости. По словам представителя холдинга, в ближайшее время компания планирует открыть новые магазины не только в Минске, но и во многих регионах Беларуси.

[info_b]Что касается белорусских производителей, то в ассортименте торговой сети такие производители как: Брестский ликёро-водочный завод «Белалко», Гомельский ликёро-водочный завод «Радамир», Гродненский ликёро-водочный завод, Мозырский спиртоводочный завод и др.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в белорусской столице открыли первый в Минске магазин “Евроопт” без кассиров и продавцов. Оплатить покупку здесь можно через кассы самообслуживания — банковской картой, смартфоном, умными часами или даже наличными. Расположился “умный” магазин в элитном микрорайоне “Минск-Мир”.

В Минске открыли первый в стране «Евроопт» без продавцов. А наличными расплатиться можно?