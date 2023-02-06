Минфин Беларуси предупредил про резкий рост ставок акцизов на сигареты и алкоголь

Опубликовано: 06.02.2023 08:33 , Обновлено: 06.02.2023

В Беларуси в 2023 году значительно вырастут ставки акцизов на сигареты и крепкий алкоголь. Об этом сказано в «Бюджете Республики Беларусь для граждан на 2023 год», опубликованном на сайте Минфина.

Согласно документу, акцизы на национальные марки сигарет планируют поднять в 2,2 раза, а акциз на жидкости для электронных систем курения увеличат сразу в 5,1 раза.

Также на 60,9% предусмотрен рост ставок на сигареты международных марок. Кроме того, увеличат акцизы на крепкий алкоголь на 31,1%.

Кроме того с 2023 года электронные системы курения и системы для потребления табака включили в перечень подакцизных товаров. На стики ставки акцизов собираются поднять на 86%.

Повышение ставок акцизов на иные табачные изделия (табак трубочный, курительный, для кальяна, сигары, сигариллы) прописано в в пределах 13,1−21,3%.

В Министерстве финансов объяснили такое решение соглашением с Россией.