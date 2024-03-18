В Беларуси пообещали открыть российский магазин электроники DNS. В каком ТЦ?

Опубликовано: 18.03.2024 12:42 , Обновлено: 25.04.2025

В столице Беларуси должны открыть первый магазин популярной российской торговой сети DNS. Среди товаров — электроника, цифровая и бытовая техника. Точку пообещали разместить в одном из минских торговых центров. А где именно?

Первый и пока единственный магазин DNS запланировали открыть в DiaMond City. Баннер с информацией уже появился в минском ТЦ.

[info_b]DNS — российская компания, владелец розничной сети, которая занимается продажей компьютерной, цифровой и бытовой техники. Также предприятие выпускает собственные компьютеры, ноутбуки, планшеты и смартфоны (сборочное производство). [/info_b] Причиной интереса российских компаний к нашей стране стала географическая близость к России, а также интеграция двух стран в рамках Евразийского экономического союза. Это, в свою очередь, облегчает ведение бизнеса, отметили на информационно-аналитическом портале Digital Report.

В России DNS является одной из крупнейших розничных сетей в своей отрасли, насчитывая более 2600 магазинов по всей стране. Можно предположить, что одним магазином в Минске дело не ограничится, и количество российские ретейлеров на белорусском рынке будет расти.

К слову, на одном из сайтов по поиску работы владельцы разместили вакансии. Так, в белорусский филиал требуются:

PHP Fullstack-разработчик (Junior), (требуемый опыт работы —1-3 лет, зарплата не указана); программист 1С (Middle), (требуемый опыт работы —1-3 лет, зарплата от 4000 белорусских рублей); программист 1С (Senior), (требуемый опыт работы —3-6 лет, зарплата от 5000 белорусских рублей).

Ранее Телеграф писал, что в Беларуси появился конкурент Wildberries и Ozon. Его запустил «Интернет-магазин Евроопт» на базе известного онлайн-дискаунтера. На площадке могут торговать все белорусские юрлица и ИП, самостоятельно определяя ассортимент, стоимость и скорость доставки. Фокус сделан на низких тарифах для продавцов, что позволит им предложить покупателям маркетплейса лучшие цены», – сообщили в Emall. Что изменилось и добавилось?

В Беларуси появился конкурент Wildberries и Ozon