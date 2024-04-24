В Беларуси подняли цены на закупку крольчатины у населения. За сколько можно сдать мясо птиц и овощи?

Опубликовано: 24.04.2024 12:07 , Обновлено: 24.04.2024

В Барановичах подняли цену на закупку тушек кролика, уток и гусей у населения. Сравнили, сколько стоит крольчатина в других местах и по чём у населения принимают овощи и фрукты.

Заготовительные пункты в Барановичах, в частности, филиал «Заготпромторг» Барановичского райпо, принимает у населения тушки кроликов и домашней птицы.

За килограмм кролика пообещали заплатить 15 рублей, что на рубль больше чем ранее и, в целом, соответствует цене на крольчатину у большинства фермерских хозяйств. Также в Барановичах можно сдать мясо домашней птицы:

тушку утки - 10 рублей за кг;

тушку гуся - 12 рублей.

К слову, в Беларуси мест, где закупают крольчатину у населения, не так уж и много. Так, например, «Оршанский мясоконсервный комбинат» закупает крольчатину в живом весе. Цена 1-2 категории – 5,50 рублей за 1 кг. живого веса.

Также в заготовительных пунктах в Беларуси продолжают закупать у населения овощи и фрукты. Цена, обычно, договорная и зависит от качества продуктов.

Так, в Барановичах сейчас закупают фасоль . Её стоимость оценили в 4 рубля. За качественный и хороший чеснок пообещали заплатить 5 рублей за кило. В заготовительном пункте подчеркнули, что цены на овощи и другую продукцию могут меняться ежедневно. Поэтому расценки лучше уточнять на месте.

В филиале Лельчицкого райпо также принимают урожай с огородов белорусов:

яблоки 3, 10 рубля;

свекла - 0,75 рубля;

картофель - 0,40 рубля;

морковь - 0,70 рубля.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в “Белвтормете” увеличили цены на закупку драгоценных и недрагоценных металлов у населения. Так, уже в апреле по новому прейскуранту можно сдать алюминий, медь, сталь, а также золото, бронзу, серебро и другие металлы.

В Беларуси подняли цены на закупку металлолома у населения. За сколько можно сдать алюминий и медь?