В Беларуси подняли цены на закупку крольчатины у населения. За сколько можно сдать мясо птиц и овощи?
В Барановичах подняли цену на закупку тушек кролика, уток и гусей у населения. Сравнили, сколько стоит крольчатина в других местах и по чём у населения принимают овощи и фрукты.
Заготовительные пункты в Барановичах, в частности, филиал «Заготпромторг» Барановичского райпо, принимает у населения тушки кроликов и домашней птицы.
За килограмм кролика пообещали заплатить 15 рублей, что на рубль больше чем ранее и, в целом, соответствует цене на крольчатину у большинства фермерских хозяйств. Также в Барановичах можно сдать мясо домашней птицы:
- тушку утки - 10 рублей за кг;
- тушку гуся - 12 рублей.
К слову, в Беларуси мест, где закупают крольчатину у населения, не так уж и много. Так, например, «Оршанский мясоконсервный комбинат» закупает крольчатину в живом весе. Цена 1-2 категории – 5,50 рублей за 1 кг. живого веса.
Также в заготовительных пунктах в Беларуси продолжают закупать у населения овощи и фрукты. Цена, обычно, договорная и зависит от качества продуктов.
Так, в Барановичах сейчас закупают фасоль . Её стоимость оценили в 4 рубля. За качественный и хороший чеснок пообещали заплатить 5 рублей за кило. В заготовительном пункте подчеркнули, что цены на овощи и другую продукцию могут меняться ежедневно. Поэтому расценки лучше уточнять на месте.
В филиале Лельчицкого райпо также принимают урожай с огородов белорусов:
- яблоки 3, 10 рубля;
- свекла - 0,75 рубля;
- картофель - 0,40 рубля;
- морковь - 0,70 рубля.
Ранее Telegraf.news писал о том, что в “Белвтормете” увеличили цены на закупку драгоценных и недрагоценных металлов у населения. Так, уже в апреле по новому прейскуранту можно сдать алюминий, медь, сталь, а также золото, бронзу, серебро и другие металлы.
В Беларуси подняли цены на закупку металлолома у населения. За сколько можно сдать алюминий и медь?