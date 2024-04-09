В Беларуси подняли цены на скупку золота, серебра и платины. За сколько можно сдать цепочку или кольцо?

Опубликовано: 09.04.2024 16:53 , Обновлено: 09.04.2024

В Министерстве финансов Беларуси изменили цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц. Постановление №22 от 3 апреля 2024 года не касается купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгметаллов в виде мерных слитков и монет у физлиц. Новый прейскурант должен вступить в силу 12 апреля.

Так, скупочные цены на серебро в изделиях и ломе по пробам составят:

1 грамм 750 пробы – 1,79 рубля (раньше — 1,66);

– 1,79 рубля (раньше — 1,66); 1 грамм 800 пробы – 1,90 рубля (раньше — 1,77);

– 1,90 рубля (раньше — 1,77); 1 грамм 875 пробы – 2,08 рубля (раньше — 1,93);

– 2,08 рубля (раньше — 1,93); 1 грамм 916 пробы – 2,18 рубля (раньше — 2,02);

– 2,18 рубля (раньше — 2,02); 1 грамм 925 пробы – 2,20 рубля (раньше — 2,04);

– 2,20 рубля (раньше — 2,04); 1 грамм 960 пробы – 2,28 рубля (раньше — 2,12).

Новые цены на золото в зависимости от пробы:

1 грамм 375 пробы – 78,65 рублей ( раньше — 71,20);

– 78,65 рублей ( раньше — 71,20); 1 грамм 500 пробы – 104,86 рубля (раньше — 94,93);

– 104,86 рубля (раньше — 94,93); 1 грамм 583 и 585 проб – 122,69 рубля (раньше — 111,07);

– 122,69 рубля (раньше — 111,07); 1 грамм 750 пробы – 157,29 рублей (раньше — 142,40);

– 157,29 рублей (раньше — 142,40); 1 грамм 900 пробы – 188,75 рублей (раньше — 170,87);

– 188,75 рублей (раньше — 170,87); 1 грамм 916 пробы – 192,10 рубля (раньше — 173,91);

– 192,10 рубля (раньше — 173,91); 1 грамм 950 пробы – 199,23 рублей (раньше — 180,37);

– 199,23 рублей (раньше — 180,37); 1 грамм 958 пробы – 200,91 рублей (раньше — 181,89).

За 1 грамм платины 950 пробы с 12 апреля 2024 года вам должны заплатить 82,50 рубля (на 4 копейки больше, чем раньше).

Ранее Telegraf.news писал, что в Беларуси подняли цены на закупку металлолома у населения. За сколько можно сдать алюминий и медь?

В Беларуси подняли цены на закупку металлолома у населения. За сколько можно сдать алюминий и медь?