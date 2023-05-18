В ЕРИП произошел сбой. Что случилось?
В Белорусской единой расчетной системе ЕРИП на время перестали работать часть сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе организации 18 мая. А потом уточнили, что устранили сбой.
В первоначальном варианте новости был допущена фактическая ошибка. Как рассказали в ОАО «НКФО «ЕРИП», непосредственно проведение платежей через АИС "Расчет" не прекращалось. Были сбои в работе других, некоторых сервисов. Приносим свои извинения за неточность.
“Информируем о том, что в настоящий момент не функционирует часть сервисов, предоставляемых ОАО «НКФО «ЕРИП». Проводятся работы по устранению причин”, - рассказали там.
Сперва в ведомстве рассказали, что не знают, из-за чего произошел сбой: “Причины устанавливаются”. Однако позже сообщили, что “работа сервисов ОАО «НКФО «ЕРИП» восстановлена”. Правда, причину сбоя так и не пояснили.
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