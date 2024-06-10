В Беларуси начали продавать лесную землянику. Сколько просят за литр?

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Опубликовано: 10.06.2024 14:33 , Обновлено: 10.06.2024

На белорусских рынках и по объявлениям начали продавать собранную в лесу землянику. Посмотрели, сколько стоит литр ягоды в столице и в областях.

Так, на столичном рынке “Усё сваё”, который соседствует с Комаровкой, ароматную лесную землянику продают за 25 рублей за килограмм.

На соседней Комаровке была замечена садовая земляника. За пол-литра просили 10-15 рублей. Лесную землянику предлагают к продаже и на “Куфаре”. По объявлениям в Минске, в частности, предлагают купить литр за 25-30 рублей. В области ягода обойдётся дешевле - 20 рублей за литр (Мядель, Молодечно, Борисов). В Солигорске некоторые предлагают купить литр земляники за 13 рублей, в Слуцке - за 15.

Активно собирают и продают землянику и в других областях Беларуси.

Фото: Kufar.by

На Брестчине за литр ягоды хотят 10-15 рублей. В Гродненской области цена аналогичная.

Приступили к сбору и продаже земляники и на Могилёвщине . Так, в Костюковичах свежесобранную ягоду продают за 10 рублей.

В Витебской области ценник рекордный - 35 рублей за литр.

А вот в Гомельской области землянику массово пока не собирают и актуальных объявлений пока что нет.

Ранее Telegraf.news писал о том, что белорусы устремились в леса для сбора черники на продажу. Уже сейчас на рынке и по объявлениям можно приобрести несколько литров свежей июньской ягоды. Посмотрели сколько стоит литр черники в различных регионах.

В Беларуси начали продавать первую чернику. Сколько просят за литр в регионах?