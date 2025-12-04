В Беларуси начали продавать банковские карты прямо в магазине

Опубликовано: 04.12.2025 10:41 , Обновлено: 04.12.2025

Чтобы обзавестись пластиковой банковской картой, белорусам теперь не нужно обращаться за её оформление в отделение. Один из белорусских банков начал продавать свои платёжные карты прямо в магазинах и АЗС.

Возможность просто купить банковскую карту, как любой другой продукт, прямо на кассе магазина, белорусам предоставил БСБ Банк, даже без предъявления паспорта или других удостоверяющих личность документов. Сама карта - неименная, Visa Classic Instant.

На старте проекта карты можно приобрести только в сети магазинов «Unistore опт&розница», «Семь пятниц XXL» и АЗС «А-100» в Минске, но если продукт окажется востребованным у клиентов, банк пообещал запустить продажи и в других регионах страны.

Купить карту можно всего за 7 рублей . В течение первого года использования карты платить за её обслуживание не придётся, а в последующем обслуживание карты обойдётся в 14 рублей в год .

Подробнее о процессе покупки и особенностях самой карты в интервью порталу Myfin.by рассказал директор по развитию бизнеса БСБ Банка Алексей Закревский.

Он пояснил, что для пользования купленной картой придётся пройти идентификацию личности через фирменное мобильное приложение и привязать карту к своему счёту – как и при обычном оформлении карты через банк. Если вы ещё не являетесь клиентом банка, придётся это приложение установить и пройти официальную процедуру авторизации через МСИ - для этого потребуется персональный ID-номер и номер телефона.

Клиентам ради собственной финансовой безопасности придётся самим уделить особое внимание упаковке, в которой продаётся карта. Её будут продавать в фирменном конверте - в таком же виде карту доставляют почтой. Перед активацией карты покупателю следует убедиться, что на конверте не повреждена защитная наклейка.

Есть и некоторые ограничения для покупателей:

её не продадут несовершеннолетним,

она не подойдёт для нерезидентов - для её активации всё равно придётся обращаться в отделение банка с картой и паспортом.

В остальном же, как заверили в БСБ Банке, купленная в магазине карта, по сути, ничем не будет отличаться от оформленной в банке - она должна работать и с иностранными сервисами и терминалами за границей, и совершать мгновенные валютные и рублевые переводы (на данный момент - в 64 страны мира), и поддерживает популярные сервисы мобильных платежей, такие как Apple Pay, Swoo Pay, Xiaomi Pay и Samsung Pay.

Кроме того, такая карта участвует в программе лояльности БСБ Банка «Кветка», гарантируя пользователям манибэк до 12% за некоторые покупки и скидки до 70% у партнеров программы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом месяце другой белорусский банк - Беларусбанк - поделился результатами масштабного исследования финансового поведения своих клиентов. В нем приняли участие 17,8 тыс. респондентов. Специалисты банка попытались выяснить финансовые привычки, подходы к накоплениям, кредитованию и использованию цифровых сервисов.

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