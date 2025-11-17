Живут одним днём? Беларусбанк исследовал, где берут деньги белорусы и на что тратят

Опубликовано: 17.11.2025 09:58 , Обновлено: 17.11.2025

Оказывается, белорусы не задумываются о пенсии, не очень любят брать кредиты, хоть и делают это. При этом не забывают отложить деньги на пару месяцев на "черный день". Крупнейший банк Беларуси "Беларусбанк" объявил о завершении масштабного исследования финансового поведения своих клиентов. В нем приняли участие 17,8 тыс. респондентов. Специалисты банка попытались выяснить финансовые привычки, подходы к накоплениям, кредитованию и использованию цифровых сервисов.

В банке признались, что «результаты показывают очевидные тренды и скрытые противоречия в денежных привычках» белорусов.

Портрет типичного участника и структура доходов

Согласно исследованию, самую многочисленную группу участников опроса составили живущие в Минске замужние женщины 46-57 лет с высшим образованием и чистым доходом от 1,2 до 2,5 тыс. рублей. Что и понятно, ведь на счета приходят суммы уже “очищенные” от налогов и других платежей.

По словам аналитиков банка, «основной источник дохода типичного респондента — зарплата (72,9%)», при этом ключевой статьей обязательных ежемесячных трат является оплата коммунальных услуг. Специалисты также заметили, что «мобильная связь и интернет (85,3%) по важности сравнялись с коммунальными платежами (81,8%), став базовой необходимостью».

Что с кредитами?

Исследование показало, что взять кредит - стало нормой для белорусов: “55,2% респондентов имеют действующие кредитные обязательства”. При этом в белорусских регионах доля заемщиков выше аналогичного показателя по столице — 56,7% против 50%.

При этом, по данным “Беларусбанка”, у белорусов «отношение к заемным средствам можно охарактеризовать как взвешенно-осторожное: 47,4% избегают кредитов либо воспринимают негативно». При этом «только 23,2% считают их удобным финансовым инструментом».

Как уточнили в пресс-службе, «большинство прибегает к ним вынужденно, только в крайних случаях (33,2%)».

домашние животные, но не пенсия

Помимо обязательных трат, в тройке лидеров статей планируемых расходов у респондентов оказались уход за собой (51%), медицина (47,2%) и личные накопления (41,7%).

Как прокомментировали в “Беларусбанке”, «расходы на домашних животных планируют 41,3% опрошенных, что ярко свидетельствует о социокультурном сдвиге: питомцы воспринимаются как полноценные члены семьи, и средства заранее распределяются с учетом их потребностей».

Однако аналитики “Беларусбанка” заявили о несоответствии слов и дела у опрошенных белорусов: «преобладающее значение в структуре потребления опрошенных имеют не базовые, а эмоционально окрашенные статьи расходов». Кроме того, «в ответах респондентов усматривается некоторое противоречие: несмотря на высокую готовность планировать траты на медицинские услуги (47%), лишь 15% респондентов осуществляют регулярные страховые взносы».

По мнению специалистов банка, «выходит, платить по факту наступления проблемы (на лечение) кажется предпочтительнее, чем вкладывать средства в ее предотвращение (страховка)».

Не следят за расходами?

Фото иллюстративное: Telegraf.news

Опрос также показал, что «респонденты хотят контролировать расходы, однако системно это не делают». Вот как распределились ответы:

43% не отслеживают расходы вовсе

28,4% используют специализированные приложения или таблицы

19,6% держат все в голове

9% сохраняют чеки

При этом 56% контролируют остаток средств через мобильные приложения банков. Как отметили в пресс-службе, «традиционные каналы — SMS-информирование (11,4%) и интернет-банкинг (31,2%) — постепенно уступают место более удобным мобильным сервисам».

Депозитам не доверяют?

Согласно данным исследования “Беларусбанка”, «опрошенные не забывают о сбережениях: 65,5% регулярно откладывают или копят на конкретные цели». Однако «уровень инвестиционной активности остается незначительным — всего 3,7% решаются активно приумножать капитал».

В “Беларусбанке” пожаловались, что «большинство (79,9%) сознательно отказывается от доходности и не принимает в расчет инфляцию ради быстрого доступа к деньгам и психологического спокойствия за их сохранность».

Способы хранения сбережений распределились следующим образом:

40,6% хранят наличные дома

39,3% держат средства на карте или счете

И только 18,6% выбирают банковские вклады

В чем белорусы хранят сбережения

Фото иллюстративное: Telegraf.news

Как сообщили в Беларусбанке, «инвестиционные стратегии респондентов преимущественно консервативны: валюта (40,9%) и ценные бумаги (39%)». Также «значительная часть опрошенных считает, что нет актива надежнее, чем они сами: 31,9% инвестируют в себя», чтобы это ни значило.

Специалисты отметили возрастные различия: «Интерес к иностранной валюте и инвестициям в себя одинаково высок во всех возрастных группах, а вот, например, крипта — дело молодых».

Про пенсию не думают. А что с финансовой подушкой?

Данные исследования показали, что среди белорусов «финансовую подушку безопасности имеют 50,9% респондентов, однако ее “пышность” варьируется: самый частый объем (24,2%) — не более трех месяцев».

Что касается мыслей о пенсии, то здесь цифры говорят сами за себя: «81% об этом вообще не задумываются либо полностью полагаются на государственную систему».

Аналитики банка почему-то увидели в этом некий парадокс: «опрошенные готовы копить и инвестировать, например, в валюту, но не считают приоритетным собирать на пенсию». Логично было бы спросить у самих участников опроса о причинах, но в банке, кажется, решили этого не делать.

Карты победили наличку

Фото иллюстративное: Telegraf.news

В банке подтверлили, что “цифровые сервисы стали неотъемлемой частью финансового поведения 96,8% опрошенных, причем 66,8% взаимодействуют с банками исключительно через мобильные приложения».

А платят с помощью банковских карт 90,3% всех клиентов банка. При этом «результаты Pay-сервисов и виртуальных карт скромнее — 22% и 13,5% соответственно».

Гибридный шоппинг наступает

Согласно данным исследования, 84,6% белорусов пользуются услугами онлайн-магазинов. Наиболее популярные категории товаров, которые там приобретают:

одежда и обувь (55,6%)

бытовая химия (41,2%)

техника и электроника (40%)

косметика (34,4%)

При этом «гибридный шопинг также стал нормой: 65,4% совмещают онлайн- и офлайн-покупки, а 56,6% используют как маркетплейсы, так и специализированные магазины».

“Противоречивые” белорусы

Подводя итоги исследования, в Беларусбанке заявили: «Финансовый портрет участников опроса маркетинговой службы Беларусбанка противоречив, но вполне укладывается в общеизвестные мировые тенденции».

Там подчеркнули, что современный потребитель в Беларуси - это технологически продвинутый, но финансово консервативный человек. Белорусы как бы хотят контролировать бюджет, но избегают рутины, боятся кредитов, но любят рассрочку. В общем, они живут “сегодняшним днем, но с тревогой смотрят в будущее”. А ещё белорусы - прагматичны, осторожны, но постепенно адаптируется к новым условиям.

[inf]С полными результатами исследования можно ознакомиться [link href=“https://belarusbank.by/site_ru/43777/paterny_compressed.pdf” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] тут [/link]. [/inf]