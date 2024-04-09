В Беларуси изменили статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ. Как отразится на ценах?

Опубликовано: 09.04.2024 12:49 , Обновлено: 09.04.2024

В Министерстве архитектуры и строительства Беларуси изменили индексы стоимости строительно-монтажных работ. Об этом стало известно из официального постановления, которое разместили 9 апреля на Национальном правовом онлайн-портале страны.

Средний индекс стоимости строительно-монтажных работ, включая эксплуатацию машин и механизмов, за март составляет 101,8409%, а для строительных материалов, изделий и конструкций – 100,4642%. Они рассчитаны за март 2024 года к февралю 2024-го.

Также в документе указаны статистические индексы для оценки стоимости строительно-монтажных работ с учётом изменения объёмов подрядных работ в сопоставимых условиях. Средний индекс Беларуси равен 114,1816% (в марте 2023-года показатель был на уровне 109,0131%). Это значит, что в среднем по стране цены на строительные услуги выросли за год на 5%.

Также в Министерстве установили статистические индексы стоимости СМР для приведения организациями объёмов подрядных работ в сопоставимые условия за март 2024 года к марту 2023 года:

по Брестской области – 113,6750%;

по Витебской – 115,9892%;

по Гомельской – 114,8025%;

по Гродненской – 118,6336%;

по Минской – 111,1866%;

по Могилёвской – 111,4817%;

по городу Минску – 115,5064%.

Данное постановление вступает в силу 10 апреля.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство архитектуры и строительства повысило стоимость человеко-часа в строительстве. Теперь при определении сметной стоимости строительства объектов размер одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в среднем по Беларуси составит 12,46 белорусских рублей. Норматив увеличили на 2,66 рублей, или на 27,1%.

Но если сметную документацию разработали и утвердили до вступления в силу этого постановления (то есть до 14 марта 2024 года), то будет действовать прежний норматив в 9,8 рублей.

Также он будет применим при корректировке сметной договорной цены на работы, подлежащие выполнению согласно графику после 1 марта 2023 года, по объектам, строительство которых начали до 17 февраля 2023 года и по которым на эту дату не превысили нормативную продолжительность строительства.

Минстройархитектуры повысило оплату работы белорусских строителей. На сколько?