В Беларуси ИТ-сектор упал на 10% - ЕАБР

Опубликовано: 19.12.2022 09:21 , Обновлено: 19.12.2022

Евразийский банк развития в своем еженедельном анализе сообщил, что ВВП Беларуси в ноябре сократился на 4,7%. Это выше их годового прогноза, где эксперты предсказали падение на 4,6%.

По данным ЕАБР, для белорусской экономики есть и позитивные известия. Так, “продолжилось замедление спада выпуска в обрабатывающей промышленности по мере адаптации экономики к новым условиям”.

В то же время, ИТ-сектор белорусской экономики вдруг стал резко сокращаться. В ноябре он показал падение на более, чем 10%. В других сферах экономики также были негативные тенденции.

“Инвестиционная активность оставалась низкой в условиях неопределенности — капитальные вложения сократились на 25,3% в ноябре, в том числе в машины, оборудование и транспортные средства на 42,2%”, - рассказали в ЕАБР.

В то же время, евразийские аналитики заметили снижение темпов падения потребительской активности. Но и тут они считают, что это произошло из-за “поддержки со стороны нерезидентов”.

Ранее Телеграф сообщил, что заместитель министра экономики Беларуси Юрий Чеботарь решил рассказать, что хорошего произошло в экономике страны в уходящем 2022 году. А заодно пообещал, что в 2023 году чиновники будут выполнять задачу по выходу на “траекторию развития”, заданную пятилетней программой.

В Минэкономики Беларуси рассказали свой план выхода на «траекторию развития» в 2023 году