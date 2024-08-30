В "Беларусбанке" назвали 3 способа, как восстановить PIN-код от карты. Сколько составляет "плата за забывчивость"?

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Опубликовано: 30.08.2024 16:28 , Обновлено: 30.08.2024

В "Беларусбанке" решили напомнить белорусам, что делать, если вдруг забыли PIN-код от платёжной карточки. Оказывается, для того, чтобы получить четыре цифры по новой, нужно следовать одному из трёх правил. О них и рассказали в пресс-службе финансового учреждения.

Первый способ поможет получить новый PIN-код с помощью мобильного банкинга. Для этого нужно зайти в раздел “Карты”, выбрать нужную, и в блоке “Сервисы” нажать кнопку “Генерация PIN-кода”. Затем вас попросят проверить и подтвердить номер мобильного телефона, куда придёт SMS.

Второй способ заключается в восстановлении заветных цифр при помощи Интернет-банкинга. В этом случае нужно зайти на сайт, открыть собственный аккаунт (ввести личный логин и пароль) и найти блок “Счета с картой”. После этого необходимо выбрать соответствующий банковский счёт, а в меню “Операции” нажать кнопку “Новый PIN-код”. Затем система попросит проверить данные, после чего можно смело кликать на фразу “Оплатить и сгенерировать PIN-код”.

“Перед вводом логина и пароля обязательно обратите внимание на адресную строку сайта. Правильное название сайта интернет-банкинга: ibank.asb.by. Лучше переходить на него с официального сайта банка”, — предупредили в финучреждении.

Третий способ самый банальный. Для получения нового PIN-кода нужно прийти в отделение “Беларусбанка” и сгенерировать его там. При этом в пресс-службе подчеркнули: SMS отправят на номер телефона, который был указан в учётных системах банка.

Сколько придётся заплатить за новый PIN-код?

В “Беларусбанке” обратили внимание, что любой из трёх способов получения PIN-кода — платный. При его смене в Интернет-банкинге или М-банкинге с карты спишут 2,5 белорусских рубля. Если обратиться в отделение, то комиссия увеличится в два раза и составит 5 рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что в “Дабрабыте” предупредили о блокировке карт некоторых белорусов. Речь идёт о тех счетах, где на протяжении года отсутствовали какие-либо транзакции. Помимо этого, “Беларусбанк” сообщил о повышении комиссий с 1 октября, а “СберБанк” увеличил размер платы за денежные переводы.

Увеличение комиссий и блокировка карт. Белорусские банки предупредили о важных изменениях