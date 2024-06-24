В Беларусь пришёл российский конкурент Kufar и предложил снять квартиры за 10000 BYN в сутки. Это как?

Опубликовано: 24.06.2024 10:57 , Обновлено: 24.06.2024

В Беларуси заработал российский сервис аренды жилья «Суточно». Судя по данным сайта, забронировать квартиру, отель или гостевой дом можно пока не везде, а только в Минске и областных центрах страны.

Найти подходящее жильё можно по поиску, в котором нужно указать несколько основных пунктов: дату заселения и срок аренды, количество человек, наличие Интернета, телевизора, балкона и т.д. На любой вкус и цвет, как говорится. Также на сайте есть отзывы — их можно изучить перед непосредственным бронированием. Кроме того, “Суточно” предусматривает систему бонусов, благодаря которым владельцы сервиса обещают предоставить скидку на следующую бронь.

Интересно, что сайт работает с перебоями. Так, например, нам предложили снять “уютную квартиру в центре” Витебска за 6817 белорусских рублей в сутки. Или другой вариант — апарт-отель с видом на город за 10907 рублей. Судя по всему, конвертация валюты на российском сайте пока не отлажена. Возникнут ли такие перебои при оплате — вопрос открытый.

[info_b]Сервис «Суточно» запустили в 2011 году в Ульяновске. На сегодняшний день в Беларуси работают несколько сайтов по поиску жилья на кратко- или долгосрочный период:«Kufar», Realt и российский «Островок».[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что некоторые белорусы в последнее время столкнулись с проблемами при оформлении заказа жилья за границей с помощью популярного международного сервиса бронирования Booking.com. Пользователи сервиса пожаловались, что не могут оплатить бронь по картам некоторых белорусских банков.

Белорусы пожаловались на проблемы с бронированием жилья через Booking