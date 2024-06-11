В Барановичах выставили на продажу 10 кг битого хрусталя. Сколько просят?

Опубликовано: 11.06.2024 15:40 , Обновлено: 11.06.2024

Белорусы не перестают удивлять. Так, житель Барановичей Анатолий во вторник, 11 июня, выставил на продажу целый тазик битого хрусталя: 8-10 килограммов. В объявлении сказано, что "набор" состоит из фужеров, рюмок, бокалов и стаканов. Притом, судя по фотографиям, ни одного целого предмета нет.

Цену автор не указал. Однако в краткой переписке с журналистами Интернет-портала BAR24 ответил, что просит за тазик битого хрусталя 50 рублей. При этом Анатолий добавил, что готов торговаться.

Кому и зачем может понадобиться такая покупка, — непонятно. Мягко говоря, ходовым товаром битый хрусталь точно не назовёшь. Его нельзя сдать на переработку, поскольку он попросту ей не подлежит. Однако хрусталь иногда могут использовать в качестве декора для украшения интерьера или, например, как и стекло, добавлять в цемент.

Ранее Telegraf.news писал, что в преддверии Пасхи в Интернете активизировались продавцы отходов — луковой шелухи, с помощью которой многие красят куриные яйца. Способ это простой, безопасный, действенный и… дешёвый. Или всё-таки не очень?

Так, например, продавец по имени Наталья 17 апреля опубликовала объявление о продаже маленького пакетика луковой шелухи весом 50 граммов. Цена довольно-таки символическая — 2,5 белорусских рубля. В описании сказано, что дешевле будет приобрести оптом: за 5 таких упаковок с вас возьмут 20 рублей.

А вот Ольга из Минска продаёт шелуху чуть дороже — по 3 рубля за пакет. Правда, какой объём, не указано. Белоруска заверила, что одного пакетика «хватит на кастрюлю 6 литров», а «яиц можно положить сколько хотите». Также продавец готова выслать столь важный и нужный товар почтой.

Белорусы начали продавать к Пасхе луковую шелуху. Сколько просят?