Белорусы начали продавать к Пасхе луковую шелуху. Сколько просят?

Опубликовано: 18.04.2024 16:21 , Обновлено: 18.04.2024

В этом году 5 мая православные верующие празднуют Пасху. Судя по всему, именно поэтому в Интернете активизировались продавцы отходов — луковой шелухи, с помощью которой многие красят в преддверии праздника куриные яйца. Способ это простой, безопасный, действенный и... дешёвый. Или всё-таки не очень?

Так, например, продавец по имени Наталья 17 апреля опубликовала объявление о продаже маленького пакетика луковой шелухи весом 50 граммов. Цена довольно-таки символическая — 2,5 белорусских рубля. В описании сказано, что дешевле будет приобрести оптом: за 5 таких упаковок с вас возьмут 20 рублей.

А вот Ольга из Минска продаёт шелуху чуть дороже — по 3 рубля за пакет. Правда, какой объём, не указано. Белоруска заверила, что одного пакетика “хватит на кастрюлю 6 литров”, а “яиц можно положить сколько хотите”. Также продавец готова выслать столь важный и нужный товар почтой.

“Шелуху экологически чистого лука” продаёт Ирина из Бреста. Объявление женщина опубликовала раньше, ещё в марте. Цена указана “договорная”, состояние — б/у.

[info_b]Напомним, что в продуктовых магазинах Минска сам репчатый лук можно купить до 3 рублей за килограмм.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что рассаду цветов и овощей хозяйки выращивают не только для личных целей, но и для продажи. Как это сделать легально, кому придётся заплатить в казну государства больше, а кому — меньше, рассказали сотрудники инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси.

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