В БАА рассказали, почему в марте произошла "крайне неприятная коррекция" продаж новых авто в Беларуси

Опубликовано: 15.04.2025 13:49 , Обновлено: 15.04.2025

Глава Автомобильной ассоциации БАА Сергей Варивода 15 апреля назвал 4 основные причины, из-за которых в марте 2025 года произошла "крайне неприятная коррекция" автомобильного рынка в Республике. Если обычно с приходом весны продавцы наблюдали активный рост продаж авто, то в этом году их ожидания не оправдались.

Согласно статистике БАА, в марте продажи легковых автомобилей в Беларуси упали по сравнению с февралём, однако, если сравнивать с мартом прошлого года, цифра заметно подросла. Проседание рынка в начале весны было для дилеров неожиданностью, поскольку обычно в марте покупатели, наоборот, активизируются и продажи растут.

“В классическом варианте всегда в марте продаётся приблизительно на 30% больше автомобилей, чем в феврале. Это классическая тенденция, связанная с многими факторами, в том числе, с приходом весны. Идёт эмоциональный подъём в том числе, в бизнес-среде”, - пояснил директор УП “БАА-Консалт” Дмитрий Ярота.

По словам Яроты, если в 2022 году падение продаж в марте было вызвано неэкономическим фактором (началом войны в Украине), то в 2025 году на “спотыкание рынка”, как он описал сложившуюся ситуацию, повлияли иные факторы.

“Действительно, произошла крайне неприятная коррекция рынка на 7% в марте. Опять таки, за многолетнюю историю мониторинга автомобильного рынка такое случалось только единожды. Это в марте 2022 года”, - прокомментировал выбивающуюся из общей тенденции мартовскую статистику глава БАА.

Он назвал 4 основных причины, отразившихся на статистике продаж:

Ужесточение денежно-кредитной политики. Укрепление курса национальной валюты к доллару и евро. Замедление темпов роста реальных доходов населения и прибылей организаций. Снижение уровня потребительского оптимизма в части совершения крупных покупок.

Варивода также объяснил заметное увеличение складских запасов авто у дилеров повышением утилизационного сбора, что побудило их перед этим увеличить объёмы ввозимых авто. А вот ожидаемого повышения цен, как подтверждает статистика Белстата, пока не фиксируется. Сложившуюся ситуацию Варивода назвал “рынком потребителя” - когда предложение существенно превышает спрос на рынке.

Несмотря на все эти факторы, глава БАА спрогнозировал, что уже в апреля дилеры, скорее всего, выйдут на “околонулевой рост”, а накопившиеся на складах запасы авто будут распроданы в ближайшие месяцы.

Что же касается потенциального возвращения ушедших из Беларуси мировых брендов авто, таких как Kia, Renault, Hyundai или Toyota, то ни один из опрошенных членов БАА, по словам Вариводы, не подтвердил наличие каких-либо конкретных переговоров о возобновлении продаж в Беларуси.

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