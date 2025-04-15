Kia возвращается в Россию? Компания озвучила неожиданный план продаж на 2025 год

Опубликовано: 15.04.2025 09:22 , Обновлено: 15.04.2025

Южнокорейская автомобильная компания Kia скорректировала свои планы продаж на 2025 год. В обновлённой среднесрочной и долгосрочной бизнес-стратегии компании внезапно появилась Россия в качестве перспективного рынка продаж. Ранее компания отказалась от новых поставок авто в Россию из-за последствий войны в Украине.

Свежие цифры в планах продаж Kia озвучило местное агентство Yonhap. По его данным, общий целевой показатель продаж к 2030 году компания снизила до 4,19 млн единиц. Компания раскрыла данные по региональным продажам только для основных рынков:

Северная Америка - 1,11 млн авто,

Европа - 774 тыс. авто,

Корея - 580 тыс. авто,

Индия - 400 тыс. авто.

Предполагаемый объём продаж на российском рынке до конца 2025 года компания оценила в 50 тыс. единиц.

Согласно оценке обозревателей Yonhap, Kia скорректировала свою бизнес-стратегию “с учётом международной ситуации” и на фоне “растущих перспектив окончания войны в Украине с момента инаугурации администрации Дональда Трампа в США”.

“Ожидается, что возвращение на российский рынок окажет положительное влияние с точки зрения диверсификации рынка на фоне растущей глобальной неопределенности”, - дали свою оценку южнокорейские обозреватели.

По данным Корейской ассоциации автомобильной промышленности, в 2021 году Kia и Hyundai продали в России в общей сложности 354 тыс. автомобилей, заняв первое место по доле рынка (23,3%) по сравнению с другими брендами.

Между тем, по мнению коммерческого директора “Авто.ру” Даниила Шкурыгина, расценивать озвученные компанией Kia цифры, даже если они будут реализованы, нельзя назвать полноценным возвращением бренда на российский рынок. В комментарии российским “Известиям” эксперт отметил, что запланированные 50 тыс. авто в год — это не более четверти от довоенных объёмов продаж.

По его оценке, на полноценное возвращение бренда в Россию уйдёт минимум пару лет, а нынешнее решение компании Шкурыгин назвал “тестированием формата присутствия”, а не полноценным возвращением в Россию.

Планирует ли компания Kia в рамках своей новой среднесрочной и долгосрочной бизнес-стратегии возобновить официальные поставки и в Беларусь, остановленные одновременно с российскими после начала войны в Украине, в компании не уточняли.