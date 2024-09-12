В Ассоциации рестораторов рассказали, почему "забуксовали" с решением ввести налог на чаевые в Беларуси

Опубликовано: 12.09.2024 10:40 , Обновлено: 12.09.2024

В эфире белорусского телевидения председатель Ассоциации рестораторов Беларуси рассказал, почему в стране до сих пор не ввели налог на чаевые. Напомним, в феврале текущего года в Министерстве по налогам и сборам заявили, что готовят законопроект, который будет регулировать такого рода вознаграждения.

Изначально в МНС планировали законодательно закрепить такое понятие, как «чаевые». Речь шла о том, чтобы прописать, кому они принадлежит — заведению или всё-таки официанту. Так, например, начальник главного управления налогообложения физлиц Андрей Ковалевский отметил, что в феврале этого года МНС приступило к подготовке законопроекта, который будет регулировать данный вопрос. Однако вчера стало известно, что окончательного решения на этот счёт по-прежнему нет.

Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Нина Емельянова рассказала, что одним из вариантов было учитывать чаевые в зарплату официанта и отчислять из них подоходный налог. При этом в ведомстве предложили делать это не по стандартной ставке в 13%, а по льготной — например, 6%. По словам Емельяновой, это нужно для того, чтобы официант был заинтересован в том, чтобы не скрывать “сумму, которую заработал”.

В то же время председатель наблюдательного совета Ассоциации рестораторов Беларуси Евгений Васильев отметил, что с инициативой легализации чаевых они выступили ещё несколько лет назад, однако с принятием окончательного решения “забуксовали”.

“Почему забуксовали? Потому что есть мнение, что чаевые — это заработная плата и с неё нужно уплачивать не только подоходный налог, но и взносы в ФСЗН и так далее. Но есть и другое мнение, что чаевые — это дарение, а такое понятие есть в законодательстве и до определённого порога эти суммы не облагаются налогом”, — подчеркнул Евгений Васильев.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве по налогам и сборам Беларуси рассказали, в каком случае арендодатель может не платить обязательный подоходный налог за сдачу жилья. Также в ведомстве напомнили, что налог оплачивается вне зависимости от того, заключён договор с квартиросъёмщиком или нет.

В МНС Беларуси рассказали, кому не нужно платить подоходный налог за сдачу жилья