В Академии управления нашли ещё одну причину, по которой белорусы уезжают из регионов

Опубликовано: 06.03.2025 21:15 , Обновлено: 07.03.2025

Одна из основных причин, по которой молодые специалисты уезжают из регионов Беларуси — профессиональное выгорание. Такое мнение высказал заведующий кафедрой государственного управления Академии управления при президенте Республики Беларусь Александр Маркевич в эфире ток-шоу «По существу» на гостелеканале СТВ.

По словам Маркевича, такую гипотезу выдвинули при анализе дипломных работ. Он отметил, что молодые специалисты, получившие распределение, обычно уезжают спустя два года, если только это не их малая родина.

Эксперт предположил, что роль общественных организаций и идеологии заключается, в том числе, в том, чтобы у человека «в течение всей жизни и в течение всей профессиональной деятельности горели глаза».

Напомним, ранее Александр Лукашенко отметил, что «ни в коем случае нельзя допускать этого оттока». Он также подчеркнул необходимость сокращения разрыва в уровне зарплат. По его словам, жители регионов должны получать заработную плату «примерно такую же, как в Минске».

К слову, производитель автомобильных шин «Белшина» опубликовал на портале государственной службы занятости (ГСЗ) 139 вакансий, свободно 669 рабочих мест. Журналист Telegraf.news посмотрел вакансии и узнал, на какую должность с зарплатой до 2800 рублей ищут сразу 64 человека.

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