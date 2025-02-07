В Администрации Лукашенко пообещали налоговые льготы частникам, участвующим в благоустройстве страны

Опубликовано: 07.02.2025 07:36 , Обновлено: 07.02.2025

Глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой 6 февраля пообещал, что те частные организации и компании, которые будут участвовать в мероприятиях по благоустройству страны, смогут рассчитывать на налоговые льготы.

Крутой анонсировал серьёзные изменения в вопросе взаимодействия районных и областных администраций с частным сектором. Полномочия местных властей пообещали усилить - соответствующий документ в настоящее время находится на согласовании законодательных органов и, по словам Крутого, может быть подписан президентом уже к 1 марта, передало госагентство БЕЛТА.

Среди запланированных нововведений - наделение председателя райисполкома полномочиями по согласованию не только руководителей территориальных органов всех министерств и ведомств (за исключением КГБ), но и руководителей ключевых организаций района, в том числе, частных компаний. Речь идёт о крупных компаниях и организациях, которые существенно влияют на инвестиционную активность в регионе, занятость населения и приносят бюджету существенный доход.

Исходя из заявлений Крутого, власти рассчитывают на то, что частный сектор будет принимать активное участие в мероприятиях по благоустройству в регионах, в том числе тех, которые предполагают немалые финансовые затраты.

Взамен затраченных собственных ресурсов белорусским частникам, пообещали “налоговые послабления”, а именно, планируется разрешить организациям включать такие затраты в статью внереализационных расходов.

“Наряду с этим президент поручил предусмотреть, чтобы все было сбалансировано на нормативном уровне без возможностей ухода от налогообложения в какие-то серые схемы под видом благоустройства”, - пояснил Крутой, сообщив, что пока соответствующий документ находится на стадии доработки.

Напомним, Александр Лукашенко объявил 2025-ый год Годом благоустройства страны.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Указе №1, в котором обозначили основные мероприятия в рамках Года благоустройства, в числе прочего чиновникам поручили активно вовлекать организаций и рядовых белорусов в благоустройство городов и посёлков “на добровольной основе”.

Лукашенко приказал чиновникам вовлекать белорусов в благоустройство «на добровольной основе». Это как?