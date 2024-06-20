Лисички - до 10 рублей за кило. Белкоопсоюз назвал цены на закупку у белорусов ягод, грибов и овощей

Опубликовано: 20.06.2024 17:39 , Обновлено: 20.06.2024

Белкоопсоюз начал заготовку ягод, грибов и овощей и скупает их у населения. Начальник управления заготовок и внешнеэкономической деятельности структуры Оксана Скиндер рассказала о ценах.

По ее словам, чернику скупают у белорусов по 6 - 8 рублей за один килограмм в зависимости от региона. За кило лисичек потребкооперации готовы предложить 6 - 10 рублей.

Как сообщила Скиндер на пресс-конференции, начали закупать также молодой картофель по цене 1,5 рубля за килограмм. Кроме того, принимают молодую капусту, пекинскую капусту, кабачки, свеклу, которая уже “пошла в южных регионах”. Продукцию могут продать в случае излишков сельские жители и фермерские хозяйства.

Закупают потребкооперации также землянику садовую и огурцы. Так, в Лунинце Брестской области стоимость этой ягоды - от 3 рублей за килограмм (цена зависит от сорта, размера). А в Столине также на Брестчине за кило огурцов готовы предложить 70 копеек и больше.

Ранее Telegraf.news рассказывал о ценах в середине июня на рынке «Новый Лебяжий» около деревни Таборы Минского района и на столичной «Комаровке». Так, стоимость чеснока на «Новом Лебяжьем» — 8 рублей за кило, а молодой картофель можно было купить за 1,3 рубля.

Огурцы — 30 копеек, картофель — 1,30. За сколько в Минске можно купить чёрную смородину, малину и ежевику?