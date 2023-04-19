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В 3 раза больше, чем планировали. Стало известно, сколько штрафов власти собрали с минчан в 2022 году

В 3 раза больше, чем планировали. Стало известно, сколько штрафов власти собрали с минчан в 2022 году
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Минский городской Совет депутатов 19 апреля опубликовал отчет об исполнении бюджета города Минска за 2022 год. Из него следует, что доходы за указанный период оказались больше первоначального плана.

Если вначале в бюджет планировали получить около 6,9 млрд рублей, затем скорректировали до 7,27 млрд, то в итоге собрали почти 7,4 млрд.

Как известно, основная часть суммы – это налоги. Если первоначально власти ожидали поступления 6,4 млрд, затем их увеличили до 6,6 млрд, то в результате бюджет столицы получил почти 6,7 млрд рублей.

Согласно документу, в целом бюджет города Минска за 2022 год был бездефицитным: доходы превысили расходы на 127,7 млн рублей, передает Sputnik.

Сколько штрафов собрали?

Что касается плана по штрафам, то в итоге в бюджет поступило 30,7 млн рублей – при изначально запланированной сумме в 11 млн. (позже этот план корректировали до 30,5 млн рублей).

Таким образом, как подсчитали в издании, в 2022 году власти Минска собрали почти в 3 раза больше штрафов, чем планировали  изначально.

Кстати, на 2023 год власти запланировали собрать с белорусов по всей стране штрафов на 43% больше, чем в 2022 году.

Власти запланировали в 2023 году собрать с белорусов штрафов на 43% больше, чем в 2022 году

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