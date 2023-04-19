В 3 раза больше, чем планировали. Стало известно, сколько штрафов власти собрали с минчан в 2022 году

Опубликовано: 19.04.2023 12:11 , Обновлено: 16.05.2023

Минский городской Совет депутатов 19 апреля опубликовал отчет об исполнении бюджета города Минска за 2022 год. Из него следует, что доходы за указанный период оказались больше первоначального плана.

Если вначале в бюджет планировали получить около 6,9 млрд рублей, затем скорректировали до 7,27 млрд, то в итоге собрали почти 7,4 млрд.

Как известно, основная часть суммы – это налоги. Если первоначально власти ожидали поступления 6,4 млрд, затем их увеличили до 6,6 млрд, то в результате бюджет столицы получил почти 6,7 млрд рублей.

Согласно документу, в целом бюджет города Минска за 2022 год был бездефицитным: доходы превысили расходы на 127,7 млн рублей, передает Sputnik.

Сколько штрафов собрали?

Что касается плана по штрафам, то в итоге в бюджет поступило 30,7 млн рублей – при изначально запланированной сумме в 11 млн. (позже этот план корректировали до 30,5 млн рублей).

Таким образом, как подсчитали в издании, в 2022 году власти Минска собрали почти в 3 раза больше штрафов, чем планировали изначально.

Кстати, на 2023 год власти запланировали собрать с белорусов по всей стране штрафов на 43% больше, чем в 2022 году.

Власти запланировали в 2023 году собрать с белорусов штрафов на 43% больше, чем в 2022 году