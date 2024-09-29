В 14 раз дороже новых. В МНС рассказали, сколько придётся платить белорусским ИП за кассу, "не соответствующую требованиям"

Опубликовано: 29.09.2024 11:01 , Обновлено: 29.09.2024

В Министерстве по налогам и сборам Беларуси сообщили, что с 1 января 2025 года изменится стоимость услуг регистрации кассового оборудования и информационного обслуживания в системе контроля кассового оборудования (СККО). Так, например, за устройство, "не соответствующее новым требованиям", белорусским предпринимателям придётся раскошелиться почти на 200 рублей.

В министерстве рассказали, что с 1 января стоимость регистрации и подключения в СККО одного кассового оборудования (кассовых суммирующих аппаратов и программных касс), которое “не соответствует новым требованиям”, составит 199,8 белорусских рублей:

с 1 января 2025 года — для субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу маркированных унифицированными контрольными знаками и средствами идентификации товаров;

с 1 апреля 2025 года — для не осуществляющих продажу таких товаров.

В то же время стоимость регистрации и подключения в СККО одной единицы кассового оборудования, “соответствующего новым требованиям”, с аналогичных дат составит:

8,52 рубля — для кассовых суммирующих аппаратов;

3,18 рубля — для программных касс.

Также в соответствии с прейскурантом стоимость информационного обслуживания пользователя СККО (включая абонентскую плату и месячный тариф) за одну единицу кассового суммирующего аппарата, не соответствующего новым требованиям, составит в месяц 56,1 рублей:

с 1 января 2025 года — для субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу маркированных унифицированными контрольными знаками и средствами идентификации товаров;

с 1 апреля 2025 года — для не осуществляющих продажу таких товаров.

Кроме того, стоимость информационного обслуживания пользователя СККО за одну единицу соответствующего новым требованиям кассового суммирующего аппарата (включая абонентскую плату и месячный тариф) с аналогичных дат составит 11,22 белорусских рублей в месяц.

Также в МНС сообщили, что стоимость информационного обслуживания пользователя за одну единицу программной кассы, не соответствующей новым требованиям, составит 26,1 рублей:

с 1 января 2025 года — для субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу маркированных унифицированными контрольными знаками и средствами идентификации товаров;

с 1 апреля 2025-го — для не осуществляющих продажу таких товаров.

Тем временем стоимость информационного обслуживания пользователя за одну единицу соответствующей новым требованиям программной кассы с аналогичных дат составит 5,22 рублей в месяц, подытожили в Министерстве по налогам и сборам.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство по налогам и сборам дало официальные разъяснения по поводу того, как с 1 октября 2024 года придётся платить налоги белорусским индивидуальным предпринимателям, которые решат сменить свой юридический статус и создать коммерческую организацию. В некоторых случаях бывшим ИП пообещали упрощённую схему налогообложения.

В МНС объяснили, как придётся платить налоги белорусским ИП, перешедшим в юрлица, с октября 2024 года. Кому пообещали льготы?