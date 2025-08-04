Управляющий магазинами «Радзивиловский» рассказал, что будет с сетью

Опубликовано: 04.08.2025 09:18 , Обновлено: 04.08.2025

Магазины торговой сети "Радзивилловский" по-прежнему остаются убыточными. Об этом заявил Дмитрий Бонохов, директор Минского хладокомбината № 2, под управление которого перешли магазины ещё в 2021 году. О судьбе розничных магазинов Бонохов подробно рассказал на недавнем выездном заседании постоянной комиссии Палаты представителей.

Само заседание, как сообщил портал Myfin, было посвящено применению новых механизмов улучшения финансового состояния Минского хладокомбината № 2 в рамках закона “Об урегулировании неплатежеспособности”.

Рассказывая о положении предприятия после присоединения к нему торговой сети, Бонохов отметил, что новая недвижимость, оказавшаяся в распоряжении хладокомбината несколько лет назад, до сих пор приносит убытки - каждый месяц порядка 30 тыс. рублей . При этом, признал руководитель, до 25% выручки хладокомбинат получает именно в розничной сети “Радзивилловский”.

Чтобы выйти на безубыточный уровень, по мнению Бонохова, компании необходимо работать над увеличением товарооборота (требуемый уровень, по оценке предприятия - плюс 30% к нынешнему) и покупательского трафика.

В том числе с этой целью в этом году управляющая компания планирует продолжит начатую модернизацию торговой сети. Изначально часть магазинов пришлось закрыть из-за нерентабельности, остальные проходят ребрендинг: в прошлом году “осовременили” три магазина, в этом году модернизацию ожидает ещё пять торговых точек.

Чтобы ускорить и поспособствовать модернизации этих сетевых магазинов, Мингорисполком разрешил направлять на эти цели до 25% отчислений от арендной платы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что о присоединении «Радзивилловского» к УП «Минский хладокомбинат №2» стало известно в конце июля 2021 года. Тогда генеральный директор ГО «Столичная торговля и услуги» Алексей Романов заявил, что с начала года проводилась поступательная работа по уменьшению количества убыточных предприятий. Из розничных торговых предприятий оставался убыточным только УП «Торговый центр «Радзивилловский».

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