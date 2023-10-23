Нацбанк пообещал удержать инфляцию в Беларуси на 6% в 2024 году. Какую ставку для кредитов запланировал?

Опубликовано: 23.10.2023 10:59 , Обновлено: 23.10.2023

Правление Национального банка Беларуси утвердило основные направления денежно-кредитной политики страны на 2024 год. Белорусам пообещали "содействовать устойчивому экономическому развитию страны" - сдержать инфляцию на уровне 6%, придерживаться "плавающего курса" валют и "сохранить покупательную способность доходов и сбережений граждан".

В Национальном банке озвучили некоторые запланированные на 2024 год изменения и ожидаемые результаты и прогнозы социально-экономического развития. Все они в начале октября были утверждены Указом президента Беларуси и закреплены в проекте республиканского бюджета на будущий год.

В пресс-службе Нацбанка заявили, что финансовый регулятор намерен “сохранить преемственность проводимой политики” и сосредоточиться “на обеспечении макроэкономической стабильности, формировании прозрачной и комфортной бизнес-среды, повышении социальных стандартов и уровня защиты населения в финансовой сфере”.

“Это будет способствовать формированию условий для устойчивого экономического развития Республики Беларусь, роста благосостояния и повышения качества жизни населения”, - убеждены в Нацбанке.

Так, Нацбанк пообещал продолжить регулировать денежное предложение, чтобы выйти на целевой показатель инфляции в 6%, валютный курс формировать “под действием спроса и предложения” (то есть сохранить действующий режиме плавающего курса), но при необходимости - проводить валютные интервенции, чтобы не допустить резких колебаний курса рубля и пополнять золотовалютные резервы.

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Какую ставку рефинансирования запланировал Нацбанк Беларуси на 2024 год?

Процентная политика в 2024 году, согласно заявлению Нацбанка, будет направлена на “обеспечение привлекательности сбережений в национальной валюте” и на доступность кредитов и для физических лиц, и для предпринимателей. Ставку рефинансирования спрогнозировали в среднем на уровне 9–9,5% годовых, причём кредиты пообещали выдавать “преимущественно в национальной валюте”.

“Общий объем кредитования банками юридических и физических лиц в национальной и иностранной валюте в 2024 году составит 145–150 млрд. рублей, в том числе потребительского кредитования – 10,5–11 млрд. рублей”, - заявили в Нацбанке.

Кроме того, финансовый регулятор пообещал дальнейшее внедрение цифрового белорусского рубля в 2024 году, анонсировал расширение функционала системы мгновенных платежей и разработка технического нормативного правового акта, который устанавливает требования к информационным API (с их помощью предоставляется агрегированный и клиентоориентированный доступ к общедоступной информации об услугах банков).