Уйдёт ниже 3,2 рубля? Экономисты дали прогноз по курсу доллара на март

Опубликовано: 11.03.2024 09:58 , Обновлено: 11.03.2024

Экономические аналитики озвучили свой прогноз по курсу доллара и позиции белорусского рубля на валютном рынке в марте. Большинство из них убеждено, что на предстоящей неделе ожидается дальнейшее укрепление российской и белорусской валюты по отношению к доллару. Как изменится курс американской валюты?

Так, исполнительный директор рейтингового агентства BIK Ratings Андрей Усачев в комментарии порталу Office Life отметил, что в настоящее время и российский, и белорусский рубль находятся “в равновесном положении”. Он обратил внимание на то, что ожидаемого “экономически значимого усиления санкционного давления не произошло”, а котировки нефти продолжили расти. По его словам, даже некоторое снижение объёма валютных продаж, запланированных российским Центробанком на период с 7 марта по 4 апреля, “вряд ли окажет особо выраженное влияние на валютный рынок”.

Усачев подчеркнул, что в случае, если рост цен на нефть продолжится, то на этой неделе - с 11 по 17 марта - российский рубль, а вслед за ним и белорусская национальная валюта по отношению к доллару укрепится.

Такое же мнение выразилэкономический обозреватель агентства “Минск-Новости” Михаил Грачев. Оба эксперта сошлись во мнении о то, что российское правительство и Центробанк будут прикладывать максимальные усилия на поддержание курса национальной валюты в преддверии президентских выборов.

По словам Грачева, курс российского рубля в течение марта 2024 года (как минимум, до окончания электорального цикла в России) будет оставаться на одном уровне, поэтому и “для обменного курса белорусского рубля нет поводов для беспокойства”.

Учитывая наметившийся на мировом финансовом рынке “тренд на ослабление курса доллара” и закрепление цены золота на уровне исторических максимумов (сейчас она превышает 2 тыс. доллара за унцию), Грачев спрогнозировал, что в марте 2024 года в Беларуси курс доллара “уйдет ниже 3,2 рубля”, а вот курс российского рубля, наоборот, может подняться выше 3,55 рубля за 100 российских.

Доллары теряют силу в Беларуси?

В свою очередь эксперты портала banki24.by отметили, что доллары и евро в Беларуси начали “терять силу”: к 1 февраля доля инвалютных инструментов в активах системы упала до 42,8% (годом ранее она составляла 46,6%). По словам аналитиков, ускорению процесса девалютизации в 2022—2023 годах способствовали, в том числе, экономические санкции.

“Многие банки и компании в реальном секторе попали под ограничения ЕС и США, что сузило их возможности работы с долларами и евро”, - пояснили специалисты.

Ранее Телеграф сообщил, что Совет министров Беларуси внёс изменения в свою программу деятельности на ближайший год. В новой редакции документа, в частности, прописали полный отказ от привязки цен и тарифов в Беларуси к курсу доллара.

Совмин предложил полностью отвязать цены и тарифы в Беларуси от курса доллара