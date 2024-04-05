"У нас не хватает где-то там людей" — Лукашенко предложил пересмотреть количество коммерческих банков

Опубликовано: 05.04.2024 09:53 , Обновлено: 05.04.2024

На заседании по кадровым вопросам, которое прошло накануне, Александр Лукашенко заявил, что в стране, возможно, слишком много банков, и предложил провести их "оптимизацию". Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Лукашенко прокомментировал ситуацию с банками после того, когда сменил главу председателя правления Банка развития. Обращаясь к новому руководителю, президент отметил: *“*Я не говорю о том, что нам не нужен этот банк. В противном случае мы бы вас не назначали”. Вместе с этим Лукашенко предложил провести “оптимизацию” банков и посмотреть на ситуацию в целом.

*“*У нас не хватает где-то там людей, в АПК и прочее. А на одну такую страну, может, нам столько не надо банков, чтобы отвлекались специалисты… Огромное количество профессионалов отвлекаем из экономики в какой-то банк”, – заявил Александр Лукашенко.

Он поручил заместителям главы своей администрации и “группе квалифицированных опытных экономистов” заняться решением вопроса. Также президент добавил, что “с банковской системой надо серьёзно поработать сейчас, несмотря на сложные времена”.

К слову, на данный момент в Беларуси работает 21 коммерческий банк. Один из них, “Приорбанк”, вошёл в число лучших по версии экспертов журнала Global Finance, пишет Tochka.by. При выборе победителей аналитики ориентировались на такие критерии, как:

финансовые показатели;

качество и доступность банковских сервисов;

уровень обслуживания;

управление рисками;

работа в сложных условиях.

[info_b]Global Finance – ежемесячный журнал о финансах и инвестициях. Издание основано в 1987 году, его штаб-квартира находится в Нью-Йорке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в Беларуси обновили список товаров отечественного производства, на которые жители Республики могут получить кредит под льготные 4%. В него, например, вошли велосипеды, мопеды, мотовелосипеды, мотоциклы, мотороллеры, квадроциклы, электровелосипеды, электросамокаты, произведенные минским «МотоВелоЗаводом».

Также в списке в постановлении Совмина от 29 марта 2024 года №228 есть домокомплекты от некоторых белорусских лесхозов, изделия из натуральной кожи и садовая мебель.

Появился полный список товаров, на которые Совмин разрешил белорусам брать кредит под 4%