У Нацбанка новый рекорд по ЗВР. На сколько выросли активы Беларуси в валюте?

Опубликовано: 02.07.2025 10:39 , Обновлено: 02.07.2025

Национальный банк Беларуси опубликовал свежие данные по международным резервным активам страны. Они показали, что золотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси продолжили бить рекорды, причём в июне основной прирост показатели обеспечили подросшие резервные активы в иностранной валюте.

Рост ЗВР Беларуси продолжается уже полгода, с каждым разом обновляя свой рекордный исторический показатель. По состоянию на 1 июля 2025 года показатель перешагнул отметку в 11,5 млрд долларов (если быть точнее - ЗВР сейчас оцениваются в 11,537 млрд долларов ).

Согласно данным Нацбанка, за июнь подросли оба ключевых показателя, влияющих на общий объём золотовалютных резервов, но наибольший прирост наблюдался со стороны валютных активов:

объём монетарного золота на фоне роста мировых цен на золото в Беларуси увеличился на 19,4 млн долларов — с почти 5,67 млрд до 5,69 млрд долларов,

резервные активы в иностранной валюте также подросли — на 338,9 млн долларов — с 4,088 млрд до 4,427 млрд долларов.

Специальные права заимствования, в прошлом месяце несколько сократившиеся, в июне вновь показали прирост и вернулись за отметку в 1,4 млрд долларов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что некоторые белорусские специалисты связывают наблюдаемый рост золотовалютных резервов в Беларуси с “постепенной дедолларизацие” экономики страны, переходом в расчётах, например, за нефтепродукты, на российские рубли, а также с более активным использованием в расчётах китайских юаней.

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