"У меня были патриархальные представления" — Белоруска рассказала, как построила бизнес на любви белорусов к чистоте

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Опубликовано: 04.02.2025 15:59 , Обновлено: 13.02.2025

Каждая история бизнеса и жизни уникальна. Почему человек выбирает путь предпринимателя, бросаясь в омут с множеством неизвестных? Как сочетается бизнес и личная жизнь? Об этом мы поговорили с директором белорусской клининговой компании «НЕСОДА», в прошлом индивидуальным предпринимателем Еленой Реутской.

«У меня были традиционные патриархальные представления»

Елена поделилась, что с детства обладала качествами, которые сегодня считаются важными soft skills для предпринимательства: любопытством, целеустремленностью и коммуникабельностью. Однако 20 лет назад она даже не задумывалась об этом. Да и никто из окружения не видел в ней предпринимателя.

Не начала она мечтать о собственном деле даже после того, как поступила в Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ) на экономиста.

«У меня были традиционные патриархальные представления о себе, семье и жизни. Школа, университет, работа, муж, декрет, дети, семья», — пояснила Елена.

Она работала в найме (занималась налогами и бухгалтерией), вышла замуж, родила сына и дочь. Однако ее жизнь резко изменилась, когда у мужа диагностировали рак. Его не стало 6 лет назад.

Остаться одной с двумя маленькими детьми и жить на зарплату бухгалтера — это было настоящее искусство выживания. Поэтому зимой 2020 года она решила уйти из найма и стать предпринимателем.

Фото из личного архива Елены Реутской

“В выборе ниши не было ничего романтичного”

Сначала Елена стала на учет как безработная в Центре занятости и подала заявление на предоставление субсидии на открытие своего дела — клининг (уборка) частных домов и квартир.

“В выборе ниши не было ничего романтичного. Часто слышу истории, что девушки обожают наводить порядок с детства, для них это практически медитация и вдохновение, поэтому вполне естественно возникает желание зарабатывать на “чистоте”. Я же понимала, что точка входа в товарный бизнес намного выше, поэтому и рассматривала услуги. Убирать более-менее все девочки умеют, поэтому клининг казался вполне реальной историей», — рассказала собеседница.

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Субсидию для развития бизнеса, как правило, выдают безработным белорусам, зарегистрированным в службе занятости, которые не могут найти подходящую работу и планируют организовать значимый для региона вид предпринимательской деятельности.

Это единовременное пособие для компенсации расходов на открытие бизнеса, агроэкотуризм или ремесленничество. Размер субсидии зависит от места и наукоемкости бизнеса:

11 бюджетов прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения.

15 БПМ — для малых городов и районов с высокой напряженностью на рынке труда, а также для сельских населенных пунктов.

20 БПМ — для бизнеса, связанного с внедрением научных разработок и исследований.

Субсидию можно использовать на оборудование, сырье, услуги и другие цели, связанные с организацией бизнеса.

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Фото из личного архива Елены Реутской

Пока ждала вердикт от органов по труду, занятости и социальной защите, получала пособие по безработице — около 90 рублей на себя и детей. Официально устраиваться на работу было нельзя, иначе право на субсидию было бы потеряно. При этом Елене выдавали направления на вакансии по специальности, и нужно было везде получить отказ (что оказалось непростой задачей). А еще нужно было ходить на курсы Центра занятости по написанию бизнес-плана и участвовать в общественных работах — сдавать по 10–20 кг макулатуры.

А параллельно Елена начала обучаться клинингу. Примерно за полтора месяца уроков потратила на тот момент “космическую” для нее сумму - около 500 долларов. Однако без этого вести дело было нельзя.

В итоге Елена получила субсидию в размере 15 БПМ (на тот момент 4000 рублей) и стала индивидуальным предпринимателем (ИП). Но это было лишь начало пути.

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“Ночью рыдала в подушку”

Как рассказала предпринимательница, первое время было очень тяжелым: заказов мало, а те, что попадались, часто оценивались в минус.

«Каждый вечер я падала от усталости, ночью рыдала в подушку, а утром с улыбкой снова шла покорять этот мир и развивать бренд “Хуткi клiнер”, — рассказала она.

Фото из личного архива Елены Реутской

Только в прошлом году у нее собралась база постоянных клиентов, график уборок стал предсказуемым, стандартная запись на 2-3 недели вперед. Также появились регулярные уборки у юрлиц. Самым крупным корпоративным клиентом стал салон электромобилей. Елена сняла офис, в штате появился менеджер-технолог.

«Я стала понемногу выдыхать. Развитие бизнеса потребовало новых решений. Статус ИП ограничивает рост: в штат нельзя нанимать более трех человек, а крупные клиенты настороженно относились к коммерческим предложениям от ИП. Решение трансформироваться в ООО стало очевидным», — продолжила собеседница.

Как прошел бесшовный переход с ИП на ООО

С 1 октября 2024 года в Беларуси заработал так называемый бесшовный переход индивидуального предпринимателя в юридическое лицо. Елена приняла с воодушевлением, так как форма ИП ей “уже стала мала”.

[info_b]При бесшовном переходе индивидуальный предприниматель создает юридическое лицо. Он переводит туда активы, обязательства, разрешения, лицензии и так далее.

По словам экспертов, процедуру называют бесшовной, потому что предполагается, что изменения не должны повлиять на сам факт предпринимательской деятельности.

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Фото из личного архива Елены Реутской

«Процесс перехода оказался несложным. Я больше переживала, как в моменте справлюсь с текущей операционкой и выходом на новый уровень. Компанию “НЕСОДА” я зарегистрировала 1 ноября [2024 года], уже 14 ноября участвовала в конференции по маркетингу AMACON как бизнес-кейс, а 18 ноября уехала на неделю на отраслевую выставку СleanExpo в Москву. Кроме того, в это время я проходила 2-х месячное обучение в школе управления в одном из бизнес-сообществ Минска. Получился очень насыщенный событийный ряд для одного месяца», — отметила директор компании.

Елена заключила договор с юристами, которые помогли с подготовкой документов для исполкома. Сама регистрация заняла всего день, ей выдали свидетельство о регистрации общества одновременно с исключением из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГР ИП). Нужно было за день до этого:

подать декларацию по подоходному налогу за октябрь;

уволить сотрудников и рассчитать их;

подать отчетность в ФСЗН;

оплатить взносы в фонд за себя как за ИП за 10 месяцев 2024 года.

Еще раньше — уведомить всех контрагентов о смене реквизитов. А в течение месяца со дня регистрации ООО подать в налоговую инспекцию передаточный акт. Далее — переоформление кассы, получение печати, ЭЦП, прием на работу сотрудников, переоформление интернета, мобильной связи, хостинга и т.д.

«Кроме этого, я решилась еще на ребрендинг: сменили название и концепцию бренда. Пришлось заказывать новые визитки, униформу и т.д. В целом я очень довольна 2024 годом, он на самом деле стал прорывным. Я за годы своего предпринимательства сильно выросла как личность, расширила круг знакомств, состою в нескольких бизнес-сообществах. Практически за любым вопросом я знаю, к кому я могу обратиться. Меня любят и ценят как эксперта, и как личность, эти эмоции на самом деле окрыляют и дают силы идти дальше», — выразила гордость собеседница.

“Обоюдные обиды” с клиентами

Говоря о своих ошибках в бизнесе, директор клининговой компании призналась, что главный ее минус был в “неумении договариваться”.

«Поскольку я себя всегда считала очень коммуникабельным человеком, способным найти подход практически к любому, я из-за своей самоуверенности часто допускала ошибки в договоренностях. Это касается не только клиентов, но и партнеров, персонала. Это сейчас я понимаю, что если с людьми не проговорить каждый пункт, ожидания потом могут не совпасть с реальностью, возникает недопонимание, обоюдные обиды, может быть конфликт и прерывание дальнейших отношений», — обратила внимание она.

Этот постулат Елена осознала буквально недавно, когда была на трансформационной игре. Именно там поняла, где ее “точка роста”. Сейчас она всегда уточняет: “Правильно ли поняла? Именно это имеете в виду?”

[info_b]Трансформационная игра — это формат психологической или развивающей игры, направленный на личностный рост, самопознание и решение внутренних или внешних проблем участников. Она сочетает в себе элементы игры, психологии, коучинга и иногда духовных практик.[/info_b]

«Теперь я это правило применяю во всех сферах своей жизни. Я еще раз утверждаю, что бизнес это именно про личностный рост», - резюмировала собеседница.

Фото из личного архива Елены Реутской

“Упустила детство своих детей”

Что касается личной жизни, то Елена подчеркнула:

«Единственное, что меня огорчает, в погоне за длинным рублем, я упустила детство своих детей. Долгое время фокус внимания был на финансовой сфере. В прошлом году основная мотивация моего роста была - высвободить время для себя и детей, появилось ощущение, что я не живу, а работаю только для того, чтобы платить по счетам».

А 2025 год Елена объявила годом гармонии, заботы и любви к себе.

«На мне все держится, от меня зависит персонал, дети, я не могу себе позволить быть не в ресурсе. Кроме того, я все еще одна, хочется отношений и возможно снова выйти замуж», — пояснила она.

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