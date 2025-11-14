У Лукашенко решили построить третий реактор на БелАЭС. Но это не всё

Опубликовано: 14.11.2025 15:57 , Обновлено: 14.11.2025

Вице-премьер белорусского правительства Виктор Каранкевич заявил, что на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко 14 ноября было принято решение построить на Белорусской АЭС третий ядерный реактор.

По его словам, это не значит, что в Беларуси не будет второй АЭС. Виктор Каранкевич сообщил, что параллельно в Могилевской области будут искать площадку под ещё одну. По словам чиновника, ещё одну АЭС хотят построить в расчете на рост энергопотребления именно в Могилевской области.

О сроках начала строительства новой АЭС и нового ядерного реактора пока заявлено не было. Также вице-премьер не рассказал, сколько может стоить новый реактор и будут ли на него брать кредит.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минэнерго Беларуси сообщили о начале планового ремонта второго энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) с 13 ноября 2025 года.

Второй блок БелАЭС отправили на плановый ремонт