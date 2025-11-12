Второй блок БелАЭС отправили на плановый ремонт

Опубликовано: 12.11.2025 17:25 , Обновлено: 12.11.2025

В Минэнерго Беларуси сообщили о начале планового ремонта второго энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) с 13 ноября 2025 года.

Как подчеркнули в ведмостве, такие ремонты являются ежегодной “стандартной практикой” для атомных станций и проводятся в “строгом соответствии” с регламентом для обеспечения надежной и безопасной работы оборудования.

В рамках запланированных работ на энергоблоке №2 собираются заменить отработанное ядерное топливо на свежее. Всего в активную зону реактора хотят загрузить около 25% новых тепловыделяющих сборок.

В Минэнерго уточнили, что ремонт хотят провести своими силами, но с привлечением специалистов из России.

Напомним, что второй энергоблок БелАЭС заработал 1 ноября 2023 года.