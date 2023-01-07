У Лукашенко опубликовали указ со всеми засекреченными пунктами

Опубликовано: 07.01.2023 12:01 , Обновлено: 07.01.2023

На национальном правовом портале Беларуси появился указ №462 от 30 декабря, в котором все пункты указаны как "для служебного использования". Однако известно, что он касается распределения бюджетных средств.

Согласно документу, он вступает в силу с момента подписания. Также известно, что часть пунктов указа касается изменений секретных пунктов указа от 14 марта №93, который назывался “О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики”. Его приняли в связи с введением новых санкций со стороны стран Запада.

Вот как выглядит текст указа:

Ранее Александр Лукашенко 5 января собрал у себя во дворце чиновников, которым заявил, что “деньги решают все”, а потому они должны обеспечить рост экспорта из Беларуси, продав на внешних рынках не менее половины всего произведенного.

«Деньги решают все» — Лукашенко призвал чиновников не успокаиваться