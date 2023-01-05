"Деньги решают все" - Лукашенко призвал чиновников не успокаиваться

Опубликовано: 05.01.2023 11:12 , Обновлено: 05.01.2023

Александр Лукашенко 5 января собрал у себя во дворце чиновников, которым заявил, что "деньги решают все", а потому они должны обеспечить рост экспорта из Беларуси, продав на внешних рынках не менее половины всего произведенного.

По его словам, в 2022 году власти смогли “преодолеть негативные тенденции и выйти в денежном выражении на положительные результаты по экспорту”.

[info_b]По последним данным Белстата (а это цифры на октябрь 2022 года), экспорт составил 30,88 млрд долларов, а импорт – 30,44 млрд долларов в денежном выражении. Однако в годовом выражении вся внешняя торговля Беларуси упала на 6,4%, причем экспорт на 3,6%, а импорт на 9,1%.[/info_b]

“Конечно, деньги решают все. Но хотелось бы, чтобы мы «поштучно» увеличили экспорт. Благодаря тому, что произошел резкий рост цен на те товары, которые мы продаем, мы имеем положительные результаты по экспорту. Успокаиваться нельзя. Половину того, что мы производим, мы должны продать, чтобы нормально жить”, - приказал он чиновникам.

Ранее Телеграф сообщил, что премьер Беларуси Роман Головченко заявил в эфире телеканала “Беларусь 1”, что ВВП Беларуси по итогам 2022 гола упадет на 4%. Пока, по данным Белстата, ВВП упал на 4,7%. И этот показатель держится без изменений за октябрь-ноябрь.

Головченко назвал падение ВВП на 4% достойным результатом