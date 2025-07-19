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Опубликовано: 19.07.2025 16:56 , Обновлено: 19.07.2025

Правительство Беларуси приняло решение о безвозмездной передаче пакета акций кондитерской фабрики «Коммунарка» и ряда других объектов недвижимости в республиканскую собственность. Постановление Совета Министров № 393 от 18 июля опубликовано 19 июля на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, до 1 сентября 2025 года из собственности города Минска в собственность Республики Беларусь должны быть переданы 552 577 простых акций ОАО «Коммунарка». По данным, которые привёл sputnik.by, это 88,9% всех акций. Их общая номинальная стоимость составила более 37,4 млн рублей.

Кроме того, в республиканскую собственность переходит имущественный комплекс Гродненского областного центра подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства. Балансовая стоимость этого учреждения, по данным на 31 марта 2025 года, составляла 1,3 млн рублей. Центр будет передан в подчинение Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Этим же постановлением правительство решило на безвозмездной основе приобрести из коммунальной собственности Браславского района одноквартирный жилой дом с верандой и сараем в агрогородке Козяны. Балансовая стоимость объекта — около 5,8 тыс. рублей. Дом переходит в собственность Республики Беларусь и оперативное управление Государственного пограничного комитета.

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