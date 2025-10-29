У клиентов белорусского «Альфа-Банка» возникли проблемы из-за новых санкций ЕС. Что посоветовал банк?

Опубликовано: 29.10.2025 14:08 , Обновлено: 29.10.2025

У клиентов белорусского "Альфа-Банка", попавшего под действие 19-го пакета санкций Европейского союза против России, возникли проблемы с добавлением новых карт в популярном сервисе мобильных платежей Apple Pay. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба самого банка и дала ряд практических рекомендаций клиентам.

Как пояснили в пресс-службе компании, 29 октября некоторые новые карты «Альфа-Банка» перестали привязываться к Apple Pay, но те карты, которые были привязаны к сервису ранее, по-прежнему продолжают работать без проблем.

В связи с этим в банке посоветовали своим клиентам пока не отвязывать уже привязанные карты. Тем же, кто не сделал этого ранее, теперь не остаётся ничего иного, как воспользоваться классическим пластиком - физические карты банка, как заверили в компании, стабильно “работают в прежнем режиме”.

При этом дать чёткого ответа, с какими ещё сложностями и ограничениями придётся столкнуться клиентам банка в дальнейшем из-за введённых европейцами санкций, в «Альфа-Банке» пока не дали.

“Мы уже разработали несколько решений на случай сбоев в работе Apple Pay ввиду 19-го пакета санкций — скоро поделимся всей информацией и подробностями о других возможных изменениях”, - сообщили в пресс-службе.

Ранее Telegraf.news писал, что Европейский союз 23 октября утвердил 19-й пакет санкций против России. Об этом в своих соцсетях написала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По информации агентства Reuters, под санкции, в числе прочих, попали и белорусские банки.

Банки Беларуси попали под санкции ЕС — Reuters