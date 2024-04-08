«Дороже мяса» - Белорусы возмутились российским помидорам по 12,99 рубля. Когда ждать своих и будут ли дешевле?

🎥 Видео

Опубликовано: 08.04.2024 11:24 , Обновлено: 08.04.2024

Пользовательница TikTok показала цены на свежие овощи в одном из белорусских магазинов, чем вызвала бурную дискуссию в соцсети: сотни комментаторов возмутились высокими ценами, в частности, на помидоры и отсутствием овощей белорусского производства. Посмотрели, где сейчас можно найти томаты дешевле 12,99 рубля за кило, и узнали, когда ждать на прилавках белорусские помидоры нового урожая.

“Если ничего не покупать, то цены нормальные”

Видео из продуктового магазина сети “Еровоопт” с не самыми демократичными ценами на свежие овощи опубликовала у себя на страничке пользовательница под ником July Altarf. Судя по ценникам, томаты по 12,99 рублей за кило приехали в Беларусь из России, рядом с ними белорусские орурцы по 6,75 рубля и даже турецкие кабачки по 9,99 рубля выглядели куда привлекательнее для покупателей. Впрочем, лидером по цене в данном ролике стал свежий перец - за килограмм сорта “Калифорнии” придётся выложить 19,49 рубля.

Зрителей возмутили в первую очередь сами цены, которые многие посчитали “неоправданно высокими”.

“Овощи дороже мяса. Перцы 19 рублей, кто эти цены устанавливает?”, - задалась риторическим вопросом одна из пользовательниц соцсети.

Впрочем, некоторые посчитали такую цену “нормальной” для “несезонных” овощей, отметив, что свежие овощи “не могут стоить круглый год 90 копеек” и следует учитывать, что в большинстве случаев их доставляют в Беларусь из-за границы. Однако этот аргумент лишь спровоцировал новую волну возмущения у зрителей.

“А что, у нас в Беларуси уже теплиц не осталось? Почему только привозное?”, - задала вопрос одна из пользовательниц соцсети. Другие комментаторы поддержали её, высказав мнение о том, что ” если бы в своих теплицах выращивали круглый год”, то и цены на свежие овощи были бы в разы ниже.

“Если ничего не покупать, то цены нормальные”, - резюмировал один из комментаторов.

Где найти дешевле?

Мониторинг цен в службах доставки популярных белорусских торговых сетей показал, что найти помидоры дешевле сейчас достаточно сложно. Самую низкую цену удалось найти в магазине “ГИППО” - там за кило томатов белорусского производства просят всего 11,1 рубля , а вот за розовый сорт также белорусского производства придётся заплатить уже 14,3 рубля.

Есть в продаже и свежие овощи “премиального сегмента” - белорусские чёрные черри в Green можно приобрести за 21,72 рубля . Впрочем, чаще всего на прилавках (в том числе - виртуальных, в сервисах доставки) сейчас представлены свежие помидоры иностранного производства - России, Турции, Марокко, Туркменистана, Египта, Италии.

Между тем, агентство “Минск-Новости” сообщило, что в минувшие выходные на столичном Комаровском рынке можно было купить свежие помидоры по цене от 5,9 рубля , а сорта черри — по 8,5–30 рубля (впрочем, там не уточнили вес товара за указанную цену).

За год помидоры подорожали в Беларуси на 10,2%

Отметим, что согласно официальной статистике, средняя цена свежих помидоров в целом по Беларуси в феврале 2024 года (самые свежие данные Бестата) составляла 10,47 рубля , тогда как годом ранее - 9,5 рубля. Таким образом, за год свежие помидоры в стране подорожали на 10,2%.

Отметим, что в конце февраля руководство тепличного комбината ОАО “Рудаково” (Витебская область) в интервью госагентству БелТА заявило, что первые томаты популярного у белорусов сорта “сливка” из местных теплиц появятся в продаже в первой декаде апреля и пообещали, что они непременно будут дешевле импортных.

Ранее Telegraf.news сообщил, что белорусские аграрные хозяйства в этом году пообещали увеличить производство помидоров с теплицах так, чтобы практически полностью закрывать потребность внутреннего рынка в этом овоще в межсезонье. Когда доля белорусских томатов в стране вырастет до 80%, рассказала начальник управления картофелеводства, плодоовощеводства, агрохимии и защиты растений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Татьяна Карбанович.

Белорусские аграрии рассказали, через сколько лет обеспечат белорусов “зимними” помидорами на 80%