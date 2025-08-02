Турецкие отели начали снижать цены для туристов

Опубликовано: 02.08.2025 10:04 , Обновлено: 02.08.2025

Отели в Турции решили снизить цены для туристов после ощутимого падения спроса. Об этом сообщил генеральный директор российской «Сети магазинов горящих путевок» Сергей Агафонов.

Он отметил, что в начале сезона отели подняли стоимость проживания, однако туристы “не были готовы ехать по таким ценам”.

После падения спроса, по словам Агафонова, турецкие отели “осознали ошибку и уже ближе к высокому сезону начали снижать цены, давать различные скидки”.

Глава российской сети утверждает, что на август спрос “хороший”, а “цены примерно на уровне прошлогодних”.

Тем временем гендиректор туроператора FUN&SUN Владимир Рубцов подтвердил подорожание. По его словам, оно составило в среднем 30%. При этом он отметил, что тенденция стала ясна еще в момент подписания контрактов с отелями в прошлом году: “тарифы отельеров выросли на 30-50%”.

Однако, по его мнение, цены в турецких отелях будут зависеть не только от спроса, но и от курса доллара.

Ранее Telegraf.news писал, что Беларусь и Турция подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о взаимной отмене виз, действующее с 2013 года. Поправки в документ расширили сроки безвизового пребывания белорусов в Турции, но не для всех.

Беларусь и Турция расширили сроки безвиза. Но не для всех