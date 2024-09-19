Турецкие банки решили отказаться от сделок с Беларусью - ТАСС

Опубликовано: 19.09.2024 18:04 , Обновлено: 19.09.2024

Практически все турецкие банки, за исключением одного, намерены полностью отказаться от сделок с участием России и Беларуси. Такую информацию озвучил российскому агентству ТАСС анонимный источник сфере турецкого финансового консалтинга. По его словам, все сделки участники турецкого банковского сектора "хотели бы оставить банку Emlak Katılım".

“Фактически, исходя из текущей ситуации, почти все турецкие банки хотят полностью выйти из сделок с участием России и Беларуси”, - процитировало свой источник агентство ТАСС.

По его словам, передать сделки банку Emlak Katılım частные и государственные турецкие банки, у которых нет иностранных партнеров и которые ещё сохраняют связи с Россией и Беларусью, хотят, чтобы “обезопасить себя от возможных проблем в будущем в виде потенциальных ограничений и санкций”.

“Из-за учета этих рисков, например, сейчас многие банки Турции могут сразу возвращать приходящие средства в долларах и евро по сделкам, связанным с компаниями России и Беларуси, и советуют обращаться в Emlak Katılım для осуществления платежей в нацвалютах”, - пояснил источник.

Пока де, по словам представителя турецкого финансового консалтинга, все турецкие банки вынуждены запрашивать в обязательном порядке документальное подтверждение характера всех экспортных сделок, предполагающих оплату в долларах и евро, проводимых как непосредственно с российскими и белорусскими компаниями, так и с их западными контрагентами.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года китайские банки подчинились санкциям, введенным США против России, и стали жёстче проверять своих клиентов из России и даже вне ее пределов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Китайские банки подчинились санкциям США против России — Bloomberg